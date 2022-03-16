Fitch'ten Rusya'ya temerrüt uyarısı

Fitch'ten yapılan açıklamada "ABD doları cinsinden Eurobond kupon ödemelerinin Rusya'nın yerel para birimi cinsinden yapılması halinde bu, 30 günlük ek sürenin ardından temerrüt durumunu oluşturur" denildi.

Ukrayna'ya saldırısı sonrası ağır ekonomik yaptırımlar ile karşı karşıya kalan ve Batılı merkez bankalarındaki döviz rezervleri dondurulan Rusya, bugün vadesi dolacak ABD doları cinsinden 2 Eurobond için yaklaşık 117 milyon dolar kupon ödemesini ruble olarak yapacağını duyurmuştu.

Fitch açıklamasında, Rusya'nın Eurobond kupon ödemelerinde 30 günlük ek süreden sonra temerrüde düşmesi halinde iki tahvilin notlarının da "D" seviyesine indirileceğini belirtti.