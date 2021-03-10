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Fitch'ten Türkiye'de enflasyon tahmini

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings Direktörü Douglas Winslow, Türkiye’de enflasyonun 2021 yılının sonunda yüzde 11'e, 2022 yılının sonunda da yüzde 9,2 seviyesine gerilemesinin beklendiğini ifade etti.

10.03.2021 - 08:11 | | AA
Fitch'ten Türkiye'de enflasyon tahmini

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu, "Türkiye ve Finansal Kuruluşlar" güncellemesi başlığıyla internet üzerinden seminer düzenledi.

Seminerde konuşan derecelendirme kuruluşunun Direktörü Winslow, şunları söyledi:

"Bu yılın sonunda enflasyonun yüzde 11 seviyesine, 2022 yılının sonunda da yüzde 9,2 seviyesine gerilemesini bekliyoruz. Bu halen Merkez Bankasının (TCMB) tahminlerinin üzerinde. Son 5 yılda Türkiye’de enflasyon ortalama yüzde 11,7 seviyesinde gerçekleşti. Bu benzer (aynı grupta değerlendirilen) ülkelerin ortalamasından 3 kat fazla."

Para politikası adımlarını da değerlendiren Winslow, "Yeni faiz oranları, şubatta enflasyon oranı dikkate alındığında yüzde 1,4 ile pozitif alana ilerledi. Bu, haziranda yüzde -5 seviyesindeydi. Tüm finansman ana faiz oranı üzerinden yapıldı. Bu işlevselliği artırdı." diye konuştu.

Winslow, aynı zamanda dış dengesizlikleri artıran güçlü kredi teşviklerinin de azaldığının görüldüğünü bildirdi.

"Genel tahminimizi destekliyor"

Türkiye’nin mali ölçütlerine de değinen Winslow, "Türkiye'nin gayrisafi yurt içi hasılasına (GSYH) oranla kamu borcu yüzde 40 seviyesinde. Bu, güvenilir bir mali çıpa." dedi.

Winslow, kredi derecelendirme kuruluşunun "BB" notuyla değerlendirdiği diğer ülkelerin kamu borçlarının GSYH’sine oranının yaklaşık yüzde 60 seviyesinde olduğunu hatırlattı.

Direktör Winslow, "Bu durum (Türkiye’nin düşük kamu borcu oranı) 2020'de yüzde 4,5 olan bütçe açığının, 2022'de yüzde 3,9 seviyesine gerileyeceğine ilişkin genel tahminimizi destekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Fitch Ratings Avrupa, Orta Doğu, Afrika (EMEA) Finansal Kuruluşlar Direktörü Lindsey Liddell ise "Kısmen güçlü büyüme görünümü göz önüne alındığında, 2021'de bankaların takipteki kredi oranlarında keskin bir artış beklemiyoruz." ifadesini kullandı.

Fitch Ratings Türkiye Analisti'nin açıklamaları

Fitch Ratings, 19 Şubat'ta Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü "negatif"ten "durağan"a çevirmişti.

Fitch Ratings Kıdemli Direktörü ve Türkiye Analisti Erich Arispe, 23 Şubat'ta AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye’nin kredi notu görünümünün 'negatiften' 'durağana' revize edilmesi, yeni bir ekonomi ekibiyle daha tutarlı ve Ortodoks bir politika karışımının geri dönüşünü yansıtmaktadır. Bu gelişme, kısa vadeli dış finansman risklerini azaltmıştır." ifadesini kullanmıştı.

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