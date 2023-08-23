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Fon yöneticilerine göre altına ilgi artacak

Fon yöneticileri üzerinden yapılan bir ankete göre değerli metal altın önümüzdeki 12 ay içerisinde cazibesini koruyacak.

23.08.2023 - 09:31 |
Fon yöneticilerine göre altına ilgi artacak

Bloomberg News'e konuşan fon yöneticilerine göre altın cazibesini kaybetmiyor. Yöneticiler önümüzdeki on iki ay içinde değerli metale olan ilgilerini korumayı ya da artırmayı bekliyor.

Varlık yöneticilerinden hedge fonlara kadar yatırımcılarla yapılan anket 2024'e kadar fiyat beklentileri için mütevazı bir iyimserlik ortaya koydu.

Ankete katılanların tamamı önümüzdeki 12 ay içinde altına olan yatırımlarını azaltmayacaklarını söylerken, 5 katılımcı yatırımlarını artırmayı beklediklerini ifade etti. Katılımcıların üçte ikisinden fazlası fiyatların yükseleceğini, beşi ise tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkacağını öngördü

Anket 10 Ağustos ve 22 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi.

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