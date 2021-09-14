Fransa büyüme tahminini yükseltti

Fransa Merkez Bankası yayınladığı çeyrek dönem görünüm raporunda 2021 yılı için GSYH büyüme tahminini yüzde 5,8'den yüzde 6,3'e çıkardı.

Banka, Fransa'da GSYH'nin cari yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 2,5 büyüyeceğini de öngördü. İkinci çeyrekte büyüme yüzde 1,1 olmuştu.

8500 işletme ile yapılan aylık anketlerin değerlendirilmesi sonrasında Fransa Merkez Bankası, ülke ekonomisinin eylülde pandemi öncesi seviyenin yüzde 0,5 gerisinde olduğunu ve yıl sonuna kadar normal seviyelere döneceğini öngördü.

Merkez Bankası, 2022 yılı için büyüme tahminini yüzde 4,1'den yüzde 3,7'ye indirirken, 2023 için büyüme tahminini de yüzde 2,1'den yüzde 1,9'a düşürdü.

Fransa Merkez Bankası, AB uyumlu enflasyon için 2021 tahminini yüzde 1,8 olarak ortaya koyarken, enflasyonun 2022'de yüzde 1,4'e ve 2023 yılında yüzde 1,3'e gerileyeceğini de tahmin etti.