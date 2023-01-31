Fransa ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü
Fransa ekonomisi 2022 yılının son çeyreğinde beklentilerin üzerinde büyüdü.
31.01.2023 - 10:36 |
Dördüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre değişim göstermemesi beklenen GSYH yüzde 0,1 büyüme ortaya koydu. Üçüncü çeyrekte büyüme oranı yüzde 0,2 olmuştu.
2022 yılının tamamında ise büyüme oranı yüzde 2,6 seviyesinde gerçekleşti.
Fransa Merkez Bankası aralık ayında yayınladığı raporda ekonominin 2022 yılında yüzde 2,6 büyüdüğünü tahmin ederken, 2023 yılında büyümenin yüzde 0,3'e yavaşlayacağını öngörmüştü.
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