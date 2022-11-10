'Fransa ekonomisinde resesyon hala olası'

Villeroy de Galhau, Fransa ekonomisinin herhangi bir sert inişle karşı karşıya kalmayacağını, ancak sınırlı ve geçici bir resesyonun hala mümkün göründüğünü söyledi.

Galhau, "Fransa ekonomisi beklenenden biraz daha iyi dayanıyor" diye konuştu.