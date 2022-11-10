'Fransa ekonomisinde resesyon hala olası'
Fransa Merkez Bankası Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi François Villeroy de Galhau, Fransa ekonomisinde resesyonun hala olası olduğunu söyledi.
10.11.2022 - 10:37 |
Villeroy de Galhau, Fransa ekonomisinin herhangi bir sert inişle karşı karşıya kalmayacağını, ancak sınırlı ve geçici bir resesyonun hala mümkün göründüğünü söyledi.
Galhau, "Fransa ekonomisi beklenenden biraz daha iyi dayanıyor" diye konuştu.
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