Fransa kripto varlıkları test ediyor

Financial Times gazetesinin haberine göre Fransa bazı tahvil işlemlerinde dijital varlıkların ve blokzincir teknolojisinin kullanımını test etti. Ülkenin gelişmiş bir piyasada bu testleri ilk yapan olduğuna dikkat çekiliyor.

Habere göre 10 aylık test sürecinde Fransa Merkez Bankası'nın dijital parası kullanıldı. Testlere ülkenin en büyük finansal kuruluşlarının da katılım sağladıkları kaydedildi.

Testlere katılan kuruluşlar arasında BNP Paribas, Credit Agricole CIB, HSBC ve Societe Generale de yer alırken kullanılan sistemin ABD'li IBM tarafından geliştirildiğinin altı çizildi.