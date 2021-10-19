Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaFransa kripto varlıkları test ediyor
HaberlerUzmanpara Haberleri Fransa kripto varlıkları test ediyor

Fransa kripto varlıkları test ediyor

Fransa tahvil piyasasında kripto varlıkları test ediyor.

19.10.2021 - 08:38 |
Fransa kripto varlıkları test ediyor

Financial Times gazetesinin haberine göre Fransa bazı tahvil işlemlerinde dijital varlıkların ve blokzincir teknolojisinin kullanımını test etti. Ülkenin gelişmiş bir piyasada bu testleri ilk yapan olduğuna dikkat çekiliyor.

Habere göre 10 aylık test sürecinde Fransa Merkez Bankası'nın dijital parası kullanıldı. Testlere ülkenin en büyük finansal kuruluşlarının da katılım sağladıkları kaydedildi.

Testlere katılan kuruluşlar arasında BNP Paribas, Credit Agricole CIB, HSBC ve Societe Generale de yer alırken kullanılan sistemin ABD'li IBM tarafından geliştirildiğinin altı çizildi.

BoE'den faiz artırımı bekleniyor

BoE'den faiz artırımı bekleniyor

Son dakika... Ömer Çelik'ten Sami Kohen için taziye

Son dakika... Ömer Çelik'ten Sami Kohen için taziye

bu haberleri kaçırma

GÜNCEL HABERLER

Bursa'da uçak kazasına 'takipsizlik' kararı

Bursa'da uçak kazasına 'takipsizlik' kararı

İstanbul Ticaret Borsası 97 yaşında

İstanbul Ticaret Borsası 97 yaşında

Tarımsal girdi fiyat endeksi arttı

Tarımsal girdi fiyat endeksi arttı

Şebeke liderinden pes dedirten yöntem! Her birine 10 bin TL maaş bağlamış

Şebeke liderinden pes dedirten yöntem! Her birine 10 bin TL maaş bağlamış

Ekvador kan gölüne döndü, OHAL ilan edildi

Ekvador kan gölüne döndü, OHAL ilan edildi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bursa'da uçak kazasına 'takipsizlik' kararı

Bursa'da uçak kazasına 'takipsizlik' kararı

Sıradaki Haber
Faturalara devlet desteği! Flaş detay, ve belli oldu

Faturalara devlet desteği! Flaş detay, ve belli oldu

Sıradaki Haber
Marmara’ya özel koruma kalkanı

Marmara’ya özel koruma kalkanı

Sıradaki Haber
Muhtarlar Günü ne zaman? Bakan Soylu'dan Muhtarlar Günü mesajı

Muhtarlar Günü ne zaman? Bakan Soylu'dan Muhtarlar Günü mesajı

Sıradaki Haber