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09.03.2021 - 07:36 | | Foreks

Fransa pozitif büyüme bekliyor

Fransa Merkez Bankası, ilk çeyrekte hafif pozitif bir büyüme bekliyor.

Fransa pozitif büyüme bekliyor
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Fransa Merkez Bankası, koronavirüs tedbirlerinin güçlü bir toparlanmayı engellemesine rağmen Fransa ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde büyümeye dönmesini beklediklerini bildirdi.

Ekonominin yılın ilk üç ayında bir önceki aya göre "hafif şekilde pozitif" bir büyüme göstermesinin muhtemel olduğunu belirten Fransa MB, ilk çeyrekteki büyümenin yılın tamamında devam ettirilebilmesi halinde Fransa ekonomisinin 2021 yılında yüzde 4 büyüme göstereceğini tahmin etti.

Fransa ekonomisi 2020'nin son çeyreğinde yüzde 1,4 daralmıştı.

Fransa MB, Aralık ayında yayınladığı raporda 2021 yılı için GSYH büyüme oranını yüzde 5 olarak tahmin etmişti.

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