Fransa'da enflasyon yavaşladı

Fransa'da yıllık enflasyon Ağustos ayında yavaşlayarak Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz indirimine gitme ihtimalini zayıf da olsa canlı tuttu. Tüketici fiyatları temmuz ayındaki %0,9'luk orandan ağustosta %0,8'e geriledi.

Veriler gıda enflasyonunun aylık bazda sabit kaldığını, enerji fiyatlarındaki düşüşün ise temmuz ayına kıyasla daha yavaş seyrettiğini gösterdi; bu durum, daha oynak unsurları dışlayan çekirdek enflasyonda bir düşüşe işaret ediyor.

Yatırımcılar ECB'nin eylül ayındaki toplantısında ana mevduat faiz oranını %2,0'da tutmasını beklese de, merkez bankasının yönetim konseyi üyelerinden bazıları tüm seçeneklerin masada olduğunu vurguluyor.