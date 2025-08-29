Fransa'da enflasyon yavaşladı

Canlı Borsa
Fransa'da yıllık enflasyon Ağustos ayında yavaşladı.

Fransa'da yıllık enflasyon Ağustos ayında yavaşlayarak Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz indirimine gitme ihtimalini zayıf da olsa canlı tuttu. Tüketici fiyatları temmuz ayındaki %0,9'luk orandan ağustosta %0,8'e geriledi.

Veriler gıda enflasyonunun aylık bazda sabit kaldığını, enerji fiyatlarındaki düşüşün ise temmuz ayına kıyasla daha yavaş seyrettiğini gösterdi; bu durum, daha oynak unsurları dışlayan çekirdek enflasyonda bir düşüşe işaret ediyor.

Yatırımcılar ECB'nin eylül ayındaki toplantısında ana mevduat faiz oranını %2,0'da tutmasını beklese de, merkez bankasının yönetim konseyi üyelerinden bazıları tüm seçeneklerin masada olduğunu vurguluyor.

