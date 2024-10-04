Fransa'da sanayi üretimi hızlı büyüdü
Fransa'nın sanayi üretimi Ağustos ayında beklenenden daha hızlı büyüdü, bu son şoklardan kurtulmak için mücadele eden sektörde nadir görülen parlak bir işaret olarak gösterildi.
Fransa İstatistik Bürosu (INSEE) tarafından açıklanan rakamlara göre, mal üreten endüstrilerin üretimi Ağustos ayında bir önceki aya göre %1,6 daha yüksekti. Böylece piyasa beklentisi olan %0,2 seviyesi önemli ölçüde aşıldı. İlaç, ulaştırma ve otomotiv dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde üretim arttı.
Avrupa'nın çoğunda olduğu gibi, Fransız imalatı da 2022'de Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle oluşan enerji fiyatlarındaki artıştan ve politika yapıcıların fiyat enflasyonuyla mücadele etmek için kullandığı yüksek borçlanma maliyetlerinden kurtulmak için mücadele ediyor.
Aynı ayda yıllık bazla sanayi üretiminde bir önceki ay yaşanan %2,2 düşüşün ardından, Ağustos ayında %0,5 artış kaydedildi. İmalat sanayi sektörü de genel endekse paralel hareket etti ve aylık yüzde %1,6, yıllık %0,3 artış gösterdi.