Fransa'da sanayi üretimi hızlı büyüdü

Fransa İstatistik Bürosu (INSEE) tarafından açıklanan rakamlara göre, mal üreten endüstrilerin üretimi Ağustos ayında bir önceki aya göre %1,6 daha yüksekti. Böylece piyasa beklentisi olan %0,2 seviyesi önemli ölçüde aşıldı. İlaç, ulaştırma ve otomotiv dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde üretim arttı.

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Avrupa'nın çoğunda olduğu gibi, Fransız imalatı da 2022'de Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle oluşan enerji fiyatlarındaki artıştan ve politika yapıcıların fiyat enflasyonuyla mücadele etmek için kullandığı yüksek borçlanma maliyetlerinden kurtulmak için mücadele ediyor.

Aynı ayda yıllık bazla sanayi üretiminde bir önceki ay yaşanan %2,2 düşüşün ardından, Ağustos ayında %0,5 artış kaydedildi. İmalat sanayi sektörü de genel endekse paralel hareket etti ve aylık yüzde %1,6, yıllık %0,3 artış gösterdi.