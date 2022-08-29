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Fransız iş dünyası enerji tüketimini azaltacak

Fransız iş dünyasının en büyük lobi kuruluşu Medef enerjinin karneye bağlanmasından kaçınmak için tüketimi frenlemeye hazır olduğunu bildirdi.

29.08.2022 - 09:52 |
Fransız iş dünyası enerji tüketimini azaltacak

Medef Başkanı Geoffroy Roux de Bezieux, France Inter Radyosu'na yaptığı açıklamada Fransız işverenlerin hükümetin talep ettiği yüzde 10 civarında enerji tüketimi kısıntısını karşılamak için çaba göstermeye hazır olduklarını söyledi.  

Roux de Bezieux yaptığı açıklamada "Hükümetin talebini değerlendiriyoruz, karşılanması imkansız değil. Bu talebi karşılamak ciddi bir çaba gerektiriyor, ancak üretimi durduracak karne uygulamasından kaçınmak için bunu yapmamız kesinlikle gerekli" dedi.

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