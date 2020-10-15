CANLI BORSA
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri G20: Toparlanma için pandemi kontrol altına alınmalı
15.10.2020 - 12:44 | | DHA

G20: Toparlanma için pandemi kontrol altına alınmalı

Dünyanın önde gelen 20 ekonomisinin oluşturduğu G20'nin üyeleri, küresel ekonomide toparlanma için öncelikle pandeminin kontrol altına alınması gerektiği uyarısı yaptı.

G20: Toparlanma için pandemi kontrol altına alınmalı
ABONE OL

Küresel ekonominin yüzde 90'ını oluşturan ülkelerin maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarını bir araya getiren grubun açıklamasında, ekonomik ve finansal istikrarın korunması için "gereken her şeyin" yapılacağı vurgulandı.

G20 ülkelerinin açıklamasında, buna ek olarak, dünyanın en yoksul ülkelerinin borçlarının hafifletilmesi ve ertelenmesine ilişkin süreyi altı ay daha uzatacakları, bu sürenin dolacağı Nisan ayında, sürenin altı ay daha uzatılabileceği belirtildi.

G20 ülkelerini Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Türkiye ve Avrupa Birliği Komisyonu oluşturuyor.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Üniversiteler ne zaman açılıyor, dersler Ekim'de başlayacak mı? Üniversiteler'de yüz yüze eğitim tarihi...

Üniversiteler ne zaman açılıyor, dersler Ekim'de başlayacak mı? Üniversiteler'de yüz yüze eğitim tarihi...

SGK yılda 1 kez ödüyor! Milyonlara ücretsiz…

SGK yılda 1 kez ödüyor! Milyonlara ücretsiz…

Oruç Reis'in dönüşüne 4 gerekçe

Oruç Reis'in dönüşüne 4 gerekçe

VGM burs başvurusu nasıl yapılır? 2020 VGM burs başvuru ekranı

VGM burs başvurusu nasıl yapılır? 2020 VGM burs başvuru ekranı

Sıradaki Haber