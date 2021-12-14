G20 ülkelerinde büyüme yılın zirvesine çıktı

OECD tarafından yayımlanan rapora göre ilk çeyrekte büyüme yüzde 0,7, ikinci çeyrekte ise yüzde 0,4 olmuştu.

G20 ülkelerinde aynı dönemde yıllık bazda ise yüzde 4,7 büyüme görüldü. Bir önceki dönemin yıllık büyüme verisi yüzde 11,8 olarak gerçekleşmişti.

G20 ülkelerini Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, Endonezya, İtalya, Japonya, Güney Kore, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Türkiye, İngiltere ve ABD oluşturuyor.