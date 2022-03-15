G20 ülkelerinde büyüme yükseldi

OECD tarafından yayınlanan rapora göre G20 ülkelerinde 2021'in son çeyreğinde büyüme yıllık bazda 4,9 olarak kayıtlara geçti.

2021 yılının son çeyreği ile 2019'un son çeyreği karşılaştırıldığında büyüme yüzde 4,1 olarak belirlendi.

2021 yılının tamamında ise büyüme yüzde 6,1 oldu.

G20 ülkelerini Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, Endonezya, İtalya, Japonya, Güney Kore, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Türkiye, İngiltere ve ABD oluşturuyor.