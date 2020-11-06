Altın fiyatları faiz kararı sonrası yükseldi

İntegral Yatırım Menkul tarafından hazırlanan raporda şu ifadeler kullanıldı: "Ons altın forex piyasasında bu sabah 1940 seviyesinde hareket ediyor. ABD'de seçim sonuçları henüz netleşmedi. Kritik eyaletlerdeki seçim sonuçları tamamlandığında kimin başkan olacağının kesinlik kazanması bekleniyor ancak mevcut sonuçlar Biden'ı işaret ediyor.