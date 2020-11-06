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MİLLİYET.COM.TR
• 06 Kasım 2020 - 09:34 • Son Güncelleme:

Altın fiyatları faiz kararı sonrası yükseldi

Dünyanın gözü kulağı dün akşam açıklanan ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararındaydı. Fed, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Altın fiyatları ise seçim belirsizliğiyle yükseldi. Gram altın dün gece yükselerek rekor tazelerken ons altın 1960 seviyesine çıktı.

MİLLİYET.COM.TR
• 06 Kasım 2020 - 09:34 • Son Güncelleme:
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İç piyasada gram altın sabah saatlerinde 538 liradan, çeyrek altın 880 liradan, Cumhuriyet altını da 3,563 liradan işlem görüyor.

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İntegral Yatırım Menkul tarafından hazırlanan raporda şu ifadeler kullanıldı: "Ons altın forex piyasasında bu sabah 1940 seviyesinde hareket ediyor. ABD'de seçim sonuçları henüz netleşmedi. Kritik eyaletlerdeki seçim sonuçları tamamlandığında kimin başkan olacağının kesinlik kazanması bekleniyor ancak mevcut sonuçlar Biden'ı işaret ediyor.

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Dün piyasalarda Fed toplantısı takip edildi. Fed, beklentilere paralel olarak faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. Fed toplantısı sonrası konuşan Powell, ekonomik görünümünün olağanüstü ölçüde belirsiz olduğunu söyledi. Powell, gevşek para politikasının enflasyon ve istihdamda iyileşme görülünceye dek sürdürüleceğini söyledi.

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Fed, bu toplantıda daha sakin ve bir öncekine benzer açıklamalar yapmayı tercih etmiş görünüyor. Gelişmelerin etkisinde dün Dolar değer kaybederken ABD borsaları ve ons altın değer kazandı.

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Teknik Analiz: Değerli metal 22 ve 50 günlük ortalamaları aşarak son 5 haftanın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

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Bu bölgede gelen kar satışları ile gerileyen ons altında ortalamaların üzerinde güçlü görünüm sürüyor.

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Yükselişin devamı halinde 1971 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Olası düşüşlerde 50 günlük ortalama olan 1913 seviyesi destek konumunda. Paritede güçlü görünümün devamı için bu seviyenin üzerinde kalınması önemli.

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Gedik Forex tarafından yapılan açıklamada ise şöyle denildi: "Ons altın ABD seçimleriyle bu haftayı hareketli geçiriyor.

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Altın dün 1950$ seviyesine doğru yükselişin ardından bu sabah 1940$ bölgesinde seyrediyor. 1950$ seviyesinde bir direnç olduğu gözlemleniyor.

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Bugün içinde ABD'de seçimle ilgili gelişmeleri takip ediyoruz. Net sonuç alınana kadar altında da oynaklık devam edebilir. Diğer yandan, bugün ABD'de tarım dışı istihdam verisi açıklanacak.

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Verilerin etkisi seçimlerden dolayı ikinci planda kalmış durumda dolayısıyla tarım dışı kaynaklı yeni bir hareket oluşmayabilir. Ons altın için 1943$ direncinin üzerinde ısrarcı olması 1947$ ve 1952$ dirençlerine doğru hareketi destekleyebilir.

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Altın 1952$ direncini aşamazsa yükselişinde yeniden zorlanabilir. Geri çekilmelerde ise 1935$ desteğinin ardından sırasıyla 1930$ - 1925$ destekleri takip edilebilir."

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