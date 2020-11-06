MİLLİYET.COM.TR
• 06 Kasım 2020 - 09:34 • Son Güncelleme:
Altın fiyatları faiz kararı sonrası yükseldi
Dünyanın gözü kulağı dün akşam açıklanan ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararındaydı. Fed, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Altın fiyatları ise seçim belirsizliğiyle yükseldi. Gram altın dün gece yükselerek rekor tazelerken ons altın 1960 seviyesine çıktı.
MİLLİYET.COM.TR
• 06 Kasım 2020 - 09:34 • Son Güncelleme:
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İç piyasada gram altın sabah saatlerinde 538 liradan, çeyrek altın 880 liradan, Cumhuriyet altını da 3,563 liradan işlem görüyor.
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İntegral Yatırım Menkul tarafından hazırlanan raporda şu ifadeler kullanıldı: "Ons altın forex piyasasında bu sabah 1940 seviyesinde hareket ediyor. ABD'de seçim sonuçları henüz netleşmedi. Kritik eyaletlerdeki seçim sonuçları tamamlandığında kimin başkan olacağının kesinlik kazanması bekleniyor ancak mevcut sonuçlar Biden'ı işaret ediyor.
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Dün piyasalarda Fed toplantısı takip edildi. Fed, beklentilere paralel olarak faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. Fed toplantısı sonrası konuşan Powell, ekonomik görünümünün olağanüstü ölçüde belirsiz olduğunu söyledi. Powell, gevşek para politikasının enflasyon ve istihdamda iyileşme görülünceye dek sürdürüleceğini söyledi.
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