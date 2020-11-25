Altın fiyatları kritik sınıra çok yakın!

Ek olarak Biden’ın Hazine ve Maliye Bakanı olarak Fed eski Başkanı Yellen’ı düşündüğü kulislerde dolaşan söylentiler arasında yer alıyor. Piyasalar Yellen’ın gelebileceği ihtimalini bile pozitif karşılıyor. Tüm bunlar ışığında oluşan iyimser hava aşağı yönlü hareketleri tetikliyor. Öyle ki hafta başından bu güne baktığımızda ons altında yaklaşık olarak %4 dolaylarında değer kayıpları yaşandığı görülüyor.