UZMANPARA
• 25 Kasım 2020 - 09:22 • Son Güncelleme:
Altın fiyatları kritik sınıra çok yakın!
Piyasalar ABD'de eski Fed Başkanı Yellen’ın Hazine ve Maliye Bakanı olarak gelebileceği ihtimalini pozitif karşılıyor. Hal böyle olunca ons altın 4 ayın en düşük seviyesine 1804 dolara geriledi. Gram altın ise bu sabah güne 463 TL seviyesinde başladı. İşte piyasalarda son durum...
UZMANPARA
• 25 Kasım 2020 - 09:22 • Son Güncelleme:
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İç piyasada gram altın sabah saatlerinde 463 liradan, çeyrek altın 759 liradan, Cumhuriyet altını da 3,078 liradan işlem görüyor.
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Ek olarak Biden’ın Hazine ve Maliye Bakanı olarak Fed eski Başkanı Yellen’ı düşündüğü kulislerde dolaşan söylentiler arasında yer alıyor. Piyasalar Yellen’ın gelebileceği ihtimalini bile pozitif karşılıyor. Tüm bunlar ışığında oluşan iyimser hava aşağı yönlü hareketleri tetikliyor. Öyle ki hafta başından bu güne baktığımızda ons altında yaklaşık olarak %4 dolaylarında değer kayıpları yaşandığı görülüyor.
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İntegral Yatırım Menkul tarafından hazırlanan analizde şu ifadeler kullanıldı: "Ons altın 1800'ün hemen üzerinde Ons altın forex piyasasında bu sabah 1805 seviyesi yakınlarında hareket ediyor. Piyasalarda risk iştahı yükselişe geçti. Aşı gelişmeleri ve ABD'de seçim belirsizliğinin ortadan kalkması, Trump'ın Biden'ın geçiş sürecine izin vermesi gibi gelişmeler piyasalarda iyimserliği artırdı.
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