Altın fiyatları tırmanışa geçti
Emtia ve para piyasalarında yönü belirleyecek olan ABD’de Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu geçtiğimiz hafta cuma günü gerçekleştirildi. Ardından ons altın fiyatları tırmanışa geçti.
UZMANPARA
• 31 Ağustos 2021 - 09:23 • Son Güncelleme:
UZMANPARA
• 31 Ağustos 2021 - 09:23 • Son Güncelleme:
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ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin toplantıda varlık alım programının azaltılmasına yönelik keskin görüşleri dikkat çekerken Fed Başkanı Powell ise varlık alımlarının azaltılması konusunda yıl sonunu işaret etti.
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Fed Başkanı Powell, varlık alımlarının azaltılmasının doğrudan faiz artışı sinyali taşımadığını vurgulaması ile birlikte piyasalar Powell’ın açıklamalarını güvercin tonda algıladı.
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Jackson Hole toplantısı ve Powell’ın açıklamalarının ardından ons altın geçtiğimiz haftayı yüzde 2 oranında primle 1820 dolar seviyesinden kapattı. Dolar endeksinde yaşanan geri çekilmelerle birlikte dolar kuru da önemli ülke para birimleri karşısında değer kaybetti.
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Haftanın ilk işlem gününde ons altında ise hafif geri çekilmeler görüldü. Pazartesi günü ons altın günü 1812 dolar seviyesinden kapattı.
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ONS ALTIN YATAY SEYREDİYOR
Bugün akşama doğru dünkü kapanışına göre yüzde 0.14 oranında yükseliş kaydeden ons altın 1814 dolar sınırında hareket ediyor. Analistler ons altın için destek seviyesi olarak 1781 dolar, direnç seviyesi olarak da 1826 dolar seviyelerini öne çıkardı.
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GRAM ALTIN DÜŞÜŞE GEÇTİ
Gram altın güne 487 lira seviyesinden başladı. Yatay seyrin hakim olduğu gram altında akşama doğru düşüş gözlendi. Gram altın yüzde 0.79 oranında düşüşle 485 lira seviyesinde işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 482 lira en yüksek ise 489 lira seviyeleri görüldü.
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DOLAR VE EURO DÜŞÜŞTE
ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde ve dolar endeksinde yaşanan düşüşler dolar/TL fiyatlarını aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor. Güne 8.38 lira seviyesinden başlayan dolar/TL, akşama doğru yüzde 0.75 oranında düşüşle 8.31 lira seviyelerinden işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 8.29 lira en yüksek ise 8.39 lira seviyeleri görüldü. Euro ise aynı saatte 9.82 lira seviyesinde düşüş gösteriyor.
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Vakıf Yatırım tarafından hazırlanan piyasa analizi ise şöyle: “Geçen haftanın en önemli gelişmesi olan Jackson Hole sempozyumu, piyasalar açısından güvercin bir tonla sona erdi. Sempozyumda konuşma yapan FED Başkanı Powell, tahvil alımlarının azaltılmasının bu yıl başlayabileceğini söylerken, bu sürecin faiz artırımları için doğrudan bir sinyal olarak algılanmaması gerektiğini belirtti.
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Açıklamaların ardından dolar endeksi tekrar 93.00 seviyesinin altına çekilirken, gelişmekte olan ülke para birimlerinde dolara karşı değer kazancı görülüyor.
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DOLAR/TL’DE KRİTİK SEVİYELER
Çin'den gelen zayıf ekonomik veriler ise, şimdilik para birimleri üzerinde bir etki yaratmasa da, gelişmekte olan ülke para birimlerinde kısa vadeli bir baskı unsuru haline gelebilir. Dolar/TL kuru sabah saatlerinde 8.36 seviyesinden işlem görüyor. Bir süredir 8.30-8.50 bandında dalgalanan kurda, 8.27-8.30 bölgesi kritik destek. Özellikle 8.27 altında kapanışlar görmemiz halinde aşağı yönlü hareketin hızlanması beklenebilir. 8.43-8.50 ve 8.65 seviyeleri ise dirençler olarak izlenebilir.”
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ONS ALTIN
"FED Başkanı Powell'ın açıklamaları ile birlikte değerli metallerde yukarı yönlü hareket hız kazandı. Takip ettiğimiz kısa vadeli alçalan kanal direncini aşan ons altında, önemli ortalamaların da üzerine gelinmiş durumda. 1.810 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanması halinde, 1.830 ve 1.850 dirençleri kısa vadede hedeflenebilir. 1.810-1.800 ve 1.795 ise ilk destek seviyeleri olarak izlenmelidir. Bu hafta ABD'de açıklanacak olan istihdam verileri fiyatlamaların devamı için kritik önemde olacak."
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ÜNLÜ YATIRIMCI MOBİUS’TAN ALTIN TAVSİYESİ
Ünlü yatırımcı Mark Mobius kurlardaki devalüasyon riskine karşı yatırımcılara portföylerinin yüzde 10’unu altına ayırmaları tavsiyesinde bulundu.
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Mobius, koronavirüs salgınıyla mücadele için uygulamaya geçirilen görülmemiş boyuttaki teşvikleri takiben kurlarda devalüasyon yaşanacağını, yatırımcıların portföylerinin yüzde 10’unu fiziki altına ayırmaları gerektiğini söyledi.
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Bloomberg’in haberine göre Mobius, para arzı dikkate alındığında önümüzdeki yıl küresel olarak kur devalüasyonunun oldukça önemli bir konu olarak gündeme geleceğini belirtti.
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