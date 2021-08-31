Altın fiyatları tırmanışa geçti

Vakıf Yatırım tarafından hazırlanan piyasa analizi ise şöyle: “Geçen haftanın en önemli gelişmesi olan Jackson Hole sempozyumu, piyasalar açısından güvercin bir tonla sona erdi. Sempozyumda konuşma yapan FED Başkanı Powell, tahvil alımlarının azaltılmasının bu yıl başlayabileceğini söylerken, bu sürecin faiz artırımları için doğrudan bir sinyal olarak algılanmaması gerektiğini belirtti.