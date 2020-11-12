MİLLİYET.COM.TR
• 12 Kasım 2020 - 10:53 • Son Güncelleme:
Altın uzun süre sonra ilk kez bu rakamı gördü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yaptığı önemli açıklamalar sonrası dolar, euro ve altın fiyatlarında sert düşüşler görüldü. Gram altın 472 TL seviyesine kadar geriledi. İşte piyasada yaşanan son gelişmeler...
MİLLİYET.COM.TR
• 12 Kasım 2020 - 10:53 • Son Güncelleme:
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İç piyasada gram altın sabah saatlerinde 472 liradan, çeyrek altın 778 liradan, Cumhuriyet altını da 3.152 liradan işlem görüyor.
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Ahlatcı Yatırım tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı: Hafta başında koronavirüs aşısına yönelik gelişmelerin risk iştahını artırması sonucu değerli metalde gözlenen sert satışların ardından geçtiğimiz gün Dolar çevresindeki güçlü görünüm, Ons Altın’da satışların devam etmesine neden oldu.
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