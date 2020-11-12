Altın uzun süre sonra ilk kez bu rakamı gördü!

Gedik Forex tarafından hazırlanan raporda şu ifadeler kullanıldı: "Aşı ile ilgili umut verici haberler bu hafta ons altının yatay seyretmesine neden oldu. Zaman zaman yukarı veya aşağı yönde kırılmalar görülse bile yine de altın için hala net bir yönden bahsetmek zor olabilir.