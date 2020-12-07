• 07 Aralık 2020 - 09:06 • Son Güncelleme:
Altın fiyatları yeni haftaya hareketli başladı
Altın fiyatları yeni haftaya dalgalı bir seyir ile başladı. Gram altın yeni güne 461 TL seviyesinde başlarken çeyrek altın 758 TL seviyesinde işlem görüyor. Ons altın ise tekrar tırmanışa geçti. Uzmanlar ons altını zorlu bir haftanın beklediğini söylüyor. İşte piyasalarda son durum...
• 07 Aralık 2020 - 09:06 • Son Güncelleme:
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İç piyasada gram altın sabah saatlerinde 461 liradan, çeyrek altın 758 liradan, Cumhuriyet altını 3,028 liradan, ons altın ise 1831 dolardan işlem görüyor.
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ÜNLÜ & Co/DAHA tarafından hazırlanan analizde ise şöyle denildi: "Ons altını zorlu bir hafta bekliyor. Geride bıraktığımız haftada ABD’de mali teşvik paketi beklentilerinin yeniden canlanması ile dolar üzerinde oluşan baskı değerli metallerin belirgin şekilde güç kazanmasını sağlarken değer kazanımı %3’ü aşan ons altının 1850 dolar sınırına kadar yükseldiğini gördük.
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Küresel bazda Kovid19 aşı çalışmalarına yönelik gelen haber akışları bu hareketlerin yaşanmasına neden olmuştu. Fakat Amerika kanadında ek mali teşvik paketinin tekrar gündeme gelmesi bununla birlikte dolar endeksinde yaklaşık olarak son iki buçuk yılın en zayıf performanslarından birinin yaşanması altın fiyatlarında toparlanma hareketlerinin yaşanmasına neden oldu.
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Böylelikle altın geçtiğimiz haftayı yüzde 3’e yakın değer kazanımları ile geçmeyi başardı. Bu gelişmelere ek olarak ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarının harlanmasına neden olabilecek gelişmeler yaşanıyor. Amerika kanadında Trump yönetimi, Çinli bazı yetkililere yaptırım uygulamaya hazırlanıyor.
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