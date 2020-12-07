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• 07 Aralık 2020 - 09:06 • Son Güncelleme:

Altın fiyatları yeni haftaya hareketli başladı

Altın fiyatları yeni haftaya dalgalı bir seyir ile başladı. Gram altın yeni güne 461 TL seviyesinde başlarken çeyrek altın 758 TL seviyesinde işlem görüyor. Ons altın ise tekrar tırmanışa geçti. Uzmanlar ons altını zorlu bir haftanın beklediğini söylüyor. İşte piyasalarda son durum...

• 07 Aralık 2020 - 09:06 • Son Güncelleme:
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İç piyasada gram altın sabah saatlerinde 461 liradan, çeyrek altın 758 liradan, Cumhuriyet altını 3,028 liradan, ons altın ise 1831 dolardan işlem görüyor.

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IKON Menkul tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Geçtiğimiz hafta 233 günlük ortalama üzerinde tutunarak 1767  seviyesinden tepki veren sarı metal 1833 desteğine kadar yükselmiş ve  bu bölgede tutunmaya çalışmıştı.

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Yeni haftada Asya seansında bu  eğilimin sürdüğünü görmekteyiz. 3 gündür 1833'ü destek yapan sarı  metal için bu destek şuan önemli. Tutunma devam ederse 1860 direnci  gündeme gelebilir.

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Eğer tutunamazsa ve 1833 desteğini kırarsa aşağıda 8 günlük  ortalamaya denk gelen 1815 desteği takip edilebilir.

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ÜNLÜ & Co/DAHA tarafından hazırlanan analizde ise şöyle denildi: "Ons altını zorlu bir hafta bekliyor. Geride bıraktığımız haftada ABD’de mali teşvik paketi beklentilerinin yeniden canlanması ile dolar üzerinde oluşan baskı değerli metallerin belirgin şekilde güç kazanmasını sağlarken değer kazanımı %3’ü aşan ons altının 1850 dolar sınırına kadar yükseldiğini gördük.

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Teknik açıdan son derece önemli olduğunu düşündüğümüz bu seviyenin aşılması durumunda kısa vadeli görünümün daha da iyileşebileceğini söylemek mümkün.

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Ancak bu hafta aynı zamanda aşı başvurularından sonuç beklenmesinin kazanımları limitleyebileceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor. "

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İnfo Yatırım tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı: "Geçtiğimiz haftadan önce altın fiyatları üç hafta üst üste  haftalık kayıplar gerçekleştirmiş ve sert aşağı yönlü hareketlenmeler  yaşanmıştı.

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Küresel bazda Kovid19 aşı çalışmalarına yönelik gelen  haber akışları bu hareketlerin yaşanmasına neden olmuştu. Fakat Amerika kanadında ek mali teşvik paketinin tekrar gündeme gelmesi bununla birlikte dolar endeksinde yaklaşık olarak son iki buçuk yılın  en zayıf performanslarından birinin yaşanması altın fiyatlarında  toparlanma hareketlerinin yaşanmasına neden oldu.

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Böylelikle altın  geçtiğimiz haftayı yüzde 3’e yakın değer kazanımları ile geçmeyi  başardı. Bu gelişmelere ek olarak ABD ile Çin arasındaki ticaret  savaşlarının harlanmasına neden olabilecek gelişmeler yaşanıyor. Amerika kanadında Trump yönetimi, Çinli bazı yetkililere yaptırım  uygulamaya hazırlanıyor.

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Yaptırım uygulanacak yetkililer arasında şuan  hükümette olan Çin Komünist Partisi üyelerinin de bulunduğu  belirtiliyor. Böylelikle Trump’ın görev döneminin son günlerinde Çin  ile gerilimi artıran adımları devam ediyor.

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Bu gelişmelerde riskleri  artırırken altının toparlanmasında etkili oluyor. Fakat buna rağmen  altına dayalı borsa yatırım fonlarından çıkışlar sürüyor."

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