Altın fiyatları yeni haftaya hareketli başladı

Küresel bazda Kovid19 aşı çalışmalarına yönelik gelen haber akışları bu hareketlerin yaşanmasına neden olmuştu. Fakat Amerika kanadında ek mali teşvik paketinin tekrar gündeme gelmesi bununla birlikte dolar endeksinde yaklaşık olarak son iki buçuk yılın en zayıf performanslarından birinin yaşanması altın fiyatlarında toparlanma hareketlerinin yaşanmasına neden oldu.