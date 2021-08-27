Altın fiyatları yükseliş gösteriyor

Aslında 1978 yılında ilki gerçekleştirilen sempozyumda sadece tarım sektöründe yer alan konular tartışılıyordu. Toplantıda tartışılan konuların kapsamının genişlemesiyle birlikte günümüzde Jackson Hole toplantıları tüm dünyanın merakla takip ettiği çok önemli bir ekonomik etkinlik haline geldi.