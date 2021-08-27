Altın fiyatları yükseliş gösteriyor
ABD’de gerçekleştirilecek olan Jackson Hole toplantısı ve ardından ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı konuşma öncesi altın fiyatları, haftanın son işlem gününde yönünü yukarıya çevirdi.
UZMANPARA
• 27 Ağustos 2021 - 10:30 • Son Güncelleme:
UZMANPARA
• 27 Ağustos 2021 - 10:30 • Son Güncelleme:
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ALTINDA YÖNÜ BELİRLEYECEK KRİTİK GÜN
Hafta başında 1812 dolar seviyesine kadar yükselen ancak sonraki işlem günlerinde gelen satış baskısının etkisi ile birlikte 1781 dolar seviyesine kadar gerileyen ons altın, bugün ABD’de gerçekleştirilecek olan Jackson Hole toplantısı öncesi yükseliş kaydediyor.
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Her yıl ağustos ayında dünyanın gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin merkez bankaları temsilcilerinin katılımıyla ABD’nin Wyoming eyaletinde yer alan Jackson Hole Vadisi’nde emtia ve para piyasalarını yakından ilgilendiren Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu yapılıyor.
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Aslında 1978 yılında ilki gerçekleştirilen sempozyumda sadece tarım sektöründe yer alan konular tartışılıyordu. Toplantıda tartışılan konuların kapsamının genişlemesiyle birlikte günümüzde Jackson Hole toplantıları tüm dünyanın merakla takip ettiği çok önemli bir ekonomik etkinlik haline geldi.
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Bugün gerçekleştirilecek olan Jackson Hole toplantısı öncesi güne 1793 dolar seviyesinden başlayan ons altın, öğle saatleri itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0.16 oranında yükselişle 1798 dolar seviyesinden işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1793 dolar, en yüksek ise 1807 dolar seviyeleri görüldü.
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GRAM ALTIN YÜKSELİYOR
Gram altın fiyatları ise ons altında yaşanan yukarı yönlü ivmenin etkisi ile birlikte haftanın son işlem gününde yükseliş kaydediyor.
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