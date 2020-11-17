Altın fiyatlarında 'Moderna' hareketi!

Ek olarak Moderna ABD’de aşının acil kullanımı için önümüzdeki haftalarda izin başvurunda bulunabileceklerini belirtti. Bilindiği gibi geçtiğimiz hafta Pfizer ve BionTech yaptıkları aşının %90 başarı elde ettiğini ve -70 derecede muhafaza edilmesi gerektiğini belirtmişti.