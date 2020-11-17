MİLLİYET.COM.TR
• 17 Kasım 2020 - 11:09 • Son Güncelleme:
Altın fiyatlarında 'Moderna' hareketi!
İçerisinde bulunduğumuz haftanın ilk işlem gününe Kovid19 vaka sayılarında yaşanan artışlarla toparlanma hareketleri ile başlayan altın fiyatlarında, Moderna’nın Kovid19 aşı çalışmasına yönelik yaptığı açıklama ile birlikte aşağı yönlü sert hareketler gerçekleşti. Gram altın fiyatı şu dakikalarda 470 TL seviyesinde işlem görüyor. İşte piyasalarda son durum.
MİLLİYET.COM.TR
• 17 Kasım 2020 - 11:09 • Son Güncelleme:
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İç piyasada gram altın sabah saatlerinde 470 liradan, çeyrek altın 771 liradan, Cumhuriyet altını da 3,123 liradan işlem görüyor.
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İnfo Yatırım FX tarafından yapılan açıklamada ise şöyle denildi: "Altın içerisinde bulunduğumuz haftanın ilk işlem gününe Kovid19 vaka sayılarında yaşanan artışlarla toparlanma hareketleri ile başlayan altın fiyatlarında, Moderna’nın Kovid19 aşı çalışmasına yönelik yaptığı açıklama ile birlikte aşağı yönlü sert hareketler gerçekleşti.
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