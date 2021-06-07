Altın fiyatlarında sert hareket!
Piyasalar için kritik olacak Haziran ayına girildi. Altın fiyatları, ons tarafında gördüğü 1676 dolar dibinin ardından küresel enflasyon endişelerinin artmasıyla yönünü yukarı çevirerek 1900 dolar bandını kırdı. Gram altın ise 538 lirayı görerek tarihi zirvesine yakın seyretti. İşte detaylar...
AA/milliyet.com.tr
• 07 Haziran 2021 - 08:11 • Son Güncelleme:
AA/milliyet.com.tr
• 07 Haziran 2021 - 08:11 • Son Güncelleme:
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Bu sabah İç piyasada gram altın 525 liradan, çeyrek altın 858 liradan, Cumhuriyet altını da 3.530 liradan işlem görüyor.
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Küresel ekonomide toparlanmaya işaret eden veriler ve bu paralelde artan enflasyonist endişeler ile dolar endeksindeki zayıflık mayıs ayında altının ons fiyatında yüzde 8'e yakın değer kazanmasını sağlarken, analistler haziran ayı ortasında yapılacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısından çıkacak mesajların ons altında yön tayinini netleştireceğini belirtiyor.
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ABD'de nisan ayı enflasyonun yüzde 4,2'lik artışla yaklaşık 13 yılın en yüksek seviyesinde gelmesi, halihazırda ekonomide toparlanmaya işaret eden verilere eklenince mayıs ayında piyasaların gidişatında enflasyonist endişeler ana belirleyici oldu.
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"FAİZ İNDİRİMİ İÇİN ERKEN"
Fed yetkilileri her ne kadar söylemlerinde "faiz indirimi için erken" vurgusunu öne çıkarsa da varlık alımlarının azaltılmasını tartışmaya hazır olduğu mesajını vermeleri, enflasyonist endişeleri besleyen bir başka gelişme olarak öne çıktı.
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Tüm bunlar karşısında mayıs ayında dolar endeksi yüzde 1,6 gerileyerek 89,8 seviyelerine inerken, altının onsu da yüzde 7,8'lik artışla 1.906,8 dolardan kapanış gerçekleştirdi.
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Bu süreçte ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri de yüzde 1,4890 seviyelerine inerek ons altının fiyatındaki yükselişe destek verdi.
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Altının ons fiyatı haziran ayına da güçlü bir görünümle başlarken, 1.916,6 dolarla yaklaşık 5 ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından, hareketini 1.860-1.920 dolar bandında sürdürdüğü görülüyor.
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GRAM ALTINDA SERT HAREKET
Öte yandan yurt içinde geçen ay dolar kuru ve ons altındaki yükselişin etkisiyle gram altının fiyatı yüzde 10,4'lük değer kazancıyla 520,5 liradan kapanmasının ardından, haziranda 518-538 lira bandında seyrediyor.
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Analistler, Fed Açık Piyasa Komitesi'nin 15-16 Haziran'da gerçekleştireceği toplantıda vereceği mesajların altının ons fiyatının bundan sonraki seyri açısından kritik önem taşıdığını belirterek salgın sonrası ülkelerdeki normalleşme hızı ve aşılanmanın seyrinin de altına olan talebi şekillendirecek temel faktörler arasında yer aldığını vurguladı.
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