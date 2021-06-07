Altın fiyatlarında sert hareket!

"FAİZ İNDİRİMİ İÇİN ERKEN" Fed yetkilileri her ne kadar söylemlerinde "faiz indirimi için erken" vurgusunu öne çıkarsa da varlık alımlarının azaltılmasını tartışmaya hazır olduğu mesajını vermeleri, enflasyonist endişeleri besleyen bir başka gelişme olarak öne çıktı.