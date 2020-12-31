• 31 Aralık 2020 - 09:36 • Son Güncelleme:
Son dakika: Altın fiyatlarında son durum!
Yılın son işlem gününde altın fiyatları güne hareketli başladı. Gram altın 447 lira seviyesinde başlarken ons altın 1889 dolardan işlem görüyor. İşte piyasalarda son durum...
• 31 Aralık 2020 - 09:36 • Son Güncelleme:
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İç piyasada gram altın sabah saatlerinde 447 liradan, çeyrek altın 726 liradan, Cumhuriyet altını da 2,990 liradan işlem görüyor.
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İntegral Yatırım Menkul tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Ons altın son 10 yılın en karlı yılını kapatmaya hazırlanıyor. Ons altın forex piyasasında bu sabah 1889 seviyesi yakınlarında hareket ediyor. Ons altın bu sabah da dolardaki zayıflıktan güç almaya devam ediyor. Dolar endeksi 89.60 seviyesi yakınlarında seyrediyor.
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Koronavirüs ve aşı gelişmeleri piyasaların odağında olmaya devam edecek. Teknik Analiz: Alçalan kanalın üst bandını aşan değerli metalde yükselişin devamı için bu seviyenin üzerinde kalıcı seyir oluşması önemli. Alçalan kanalın üst bandına denk gelen 1881 seviyesi yakın destek olarak takip edilebilir.
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Bu seviyenin altına sarkmalarda görünüm zayıflayacaktır ve 50 günlük ortalama olan 1866 seviyesine doğru gerileme görülebilir. Olası yükselişlerde ise 1900 seviyesi güçlü direnç olarak takip edilebilir. Ancak 1900 seviyesi yakınlarına yükselirse gelebilecek kar satışlarına karşı dikkatli olmakta fayda var. 1900 seviyesine gelinirse bu seviye yakınlarında bir stop loss belirlenerek short pozisyon denemesi yapılabilir. Buna karşın bu seviye aşılırsa yükseliş hız kazanabilir.
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