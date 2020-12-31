Son dakika: Altın fiyatlarında son durum!

Bu seviyenin altına sarkmalarda görünüm zayıflayacaktır ve 50 günlük ortalama olan 1866 seviyesine doğru gerileme görülebilir. Olası yükselişlerde ise 1900 seviyesi güçlü direnç olarak takip edilebilir. Ancak 1900 seviyesi yakınlarına yükselirse gelebilecek kar satışlarına karşı dikkatli olmakta fayda var. 1900 seviyesine gelinirse bu seviye yakınlarında bir stop loss belirlenerek short pozisyon denemesi yapılabilir. Buna karşın bu seviye aşılırsa yükseliş hız kazanabilir.