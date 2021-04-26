Altın ve dolar fiyatında önemli tahmin
Dolar/TL kurunda hareketlilik sürüyor. Mevcut seviyelerde 8.50 ve 8.58 seviyeleri direnç, 8.38 ve 8.25 seviyeleri destek olarak radara alındı. Ons altında ise 100 ve 200 günlük ortalamaların da bulunduğu 1.790 seviyesi önemli direnç olarak izleniyor.
• 26 Nisan 2021 - 15:06 • Son Güncelleme:
• 26 Nisan 2021 - 15:06 • Son Güncelleme:
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Dinamik Menkul tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "1 haftayı aşan süredir yükseliş trendinde olan güne de sert geri çekilerek başlayan EUR/TRY kuru, 10,0467 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye devam ediyor.
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Ancak, bu seviye üzerinde 4 saatlik bar kapanışları gerçekleştirmesi halinde tepki alımları söz konusu olabilir. Bu durumda ilk direnç seviyesi 10,1637 olacaktır. Aksi halde, 10,0467 seviyesini kırması durumunda ise 9,9167 desteğini izliyor olacağız."
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SON İKİ AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ
Ziraat Yatırım Menkul Değerler tarafından hazırlanan altın analizinde ise şöyle denildi: "Geçtiğimiz hafta 1.798 seviyesini test eden değerli maden haftanın son iki işlem günündeki kar satışlarıyla karşılaştı ve haftayı 1.777 seviyesinde kapattı. Küresel ekonomiye yönelik iyimser beklentiler risk iştahını desteklerken, dolar endeksi (DXY) yaklaşık son iki ayın en düşüğünde.
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ABD on yıllık tahvil faizi de %1,60'ın altında. Bu fiyatlamalar kapsamında, değerli madende iki günlük kar realizasyonlarının ardından tekrar yükseliş görülebilir ve ons altın 1.770 desteğinin üzerinde kalarak 1.800 seviyesini hedefleyebilir. Sonraki hedef 1.820 seviyesindeyken, 1.770 desteğinin altında 1.753 tepki gelebilecek destek olarak izlenebilir."
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DOLAR/TL
Vakıf Yatırım tarafından ise şu ifadeler kullanıldı: "Dolar/TL kurunda yukarı yönlü hareket sürüyor. Mevcut seviyelerde 8.50 ve 8.58 seviyelerini direnç, 8.38 ve 8.25 seviyelerini destek olarak takip ediyoruz.
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Bu hafta ABD’de gerçekleşecek olan FED faiz toplantısı ve içeride açıklanacak olan TCMB Enflasyon Raporu piyasalar tarafından takip edilecek.
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ONS ALTIN
Ons altında 100 ve 200 günlük ortalamaların da bulunduğu 1.790 seviyesini önemli direnç olarak izlemeye devam ediyoruz.
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Bu seviyenin üzerindeki kapanışlarda yukarı hareketin 1.850-1.880 bölgesine doğru ivmelenmesi beklenebilir. Yeni bir uzun vadeli yukarı trendin başlaması için ise 1.880 seviyesinin üzerini görmemiz gerekiyor. Bu seviyenin altında alçalan kanal görünümünü izlemeye devam edeceğiz.
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