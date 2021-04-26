Altın ve dolar fiyatında önemli tahmin

SON İKİ AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ Ziraat Yatırım Menkul Değerler tarafından hazırlanan altın analizinde ise şöyle denildi: "Geçtiğimiz hafta 1.798 seviyesini test eden değerli maden haftanın son iki işlem günündeki kar satışlarıyla karşılaştı ve haftayı 1.777 seviyesinde kapattı. Küresel ekonomiye yönelik iyimser beklentiler risk iştahını desteklerken, dolar endeksi (DXY) yaklaşık son iki ayın en düşüğünde.