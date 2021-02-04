UZMANPARA
• 04 Şubat 2021 - 09:15 • Son Güncelleme:
Altın ve dolar fiyatlarında dikkat çeken hareket!
İçerisinde bulunduğumuz haftaya 1863 dolar seviyelerinde başlayan ve toparlanma hareketleri sergilemeye çalışan altın fiyatlarında haftanın ilk gününde 1871 dolar seviyeleri görülse de, bu seviyelerden itibaren aşağı yönlü sert hareketlenmeler görülüyor. Dolar/TL'de de düşüş devam ediyor. İşte piyasalarda son durum...
UZMANPARA
• 04 Şubat 2021 - 09:15 • Son Güncelleme:
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İç piyasada gram altın sabah saatlerinde 418 liradan, çeyrek altın 693 liradan, Cumhuriyet altını da 2,854 liradan işlem görüyor. Dolar/TL ise 7.17 TL civarında seyrediyor...
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Faiz kararı sonrasında açıklamalarda bulunan Fed başkanı Powell, para politikasının salgın bitene kadar ekonomiyi desteklemeye devam edeceğinin altını çizmesi sonrasında ise doların küresel bazda değer kazanan dolara bağlı olarak100 günlük hareketli ortalamasının altına sarkan sarı metalde satış baskısı devam ediyor.
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Teknik olarak incelediğimizde, ons altının 1820 Dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. Ons Altın'da yukarı yönlü hareketler görmemiz durumunda sırası ile 1827, 1835 ve 1842 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir. Aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda ise 1820, 1812 ve 1805 destek seviyeleri kısa vadede takip edilebilir. "
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İnfo Yatırım FX tarafından yapılan açıklamada ise şöyle denildi: "İçerisinde bulunduğumuz haftaya 1863 seviyelerinde başlayan ve toparlanma hareketleri sergilemeye çalışan altın fiyatlarında haftanın ilk gününde 1871 seviyeleri görülse de, bu seviyelerden itibaren aşağı yönlü sert hareketlenmeler görülüyor.
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