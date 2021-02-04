Altın ve dolar fiyatlarında dikkat çeken hareket!

Ahlatcı Yatırım tarafından yapılan açıklamada ise şöyle denildi: "Geçtiğimiz hafta yapılan yılın ilk FOMC toplantısında FED beklentilere paralel olarak fonlama faizini değiştirmeyerek faizleri yüzde 0-0.25 aralığında sabit bırakırken varlık alım programında da herhangi bir değişikliğe gitmemişti.