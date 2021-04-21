Altın ve dolar fiyatlarında son durum!

Teknik açıdan bakıldığında %38.2 fibonnacci bölgesi olan 1785 direnç bandı sınırında olan değerli maden bu bölgeyi yukarı kırması halinde %50.0 fibo bölgesi olan 1819 seviyesi sonraki direnç bölgesi olarak izlenebilir. Aşağı yönelimlerde ise 1760 ve 1743 seviyeleri ilk destek bölgeleri olarak takip edilebilir."