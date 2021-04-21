Altın ve dolar fiyatlarında son durum!
Ons altında işlemler bu sabah forex piyasasında 1785 dolar seviyesinde hareket ediyor. Dolar/TL ise yeni güne 8.12 TL seviyesinde başladı. İşte piyasalarda son durum...
• 21 Nisan 2021 - 09:36 • Son Güncelleme:
• 21 Nisan 2021 - 09:36 • Son Güncelleme:
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İç piyasada gram altın 466 liradan, çeyrek altın 755 liradan, Cumhuriyet altını da 3.108 liradan işlem görüyor. Peki altın fiyatlarında yaşanan bu dalgalanma için konunun uzmanları ne diyor? İşte cevabı...
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İntegral Yatırım Menkul tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: "Ons altın tahvil faizlerini takip ediyor. Ons altında işlemler bu sabah forex piyasasında 1783 seviyesi yakınlarından geçiyor.
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Değerli metal ABD tahvil faizlerinin tekrar gerilemesi ile yükselirken dolar endeksinin tekrar 91 seviyesi üzerine çıkmasıyla yükseliş baskı altında kalıyor. Bununla beraber küresel piyasalardaki zayıf veri akışının da etkisiyle tahvil faizleri ons altın fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Bu sabah dolar endeksi 91.20, ABD 10 yıllıkları ise %1.56 yakınlarında fiyatlanıyor.
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Bugün küresel piyasalarda açıklanması beklenen önemli bir veri bulunmazken tahvil faizlerinin ne yönde hareket ettiği konusu ons altın üzerinde diğer gelişmeleri domine etmeye devam ettiği için yakından takip edilmeli.
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Teknik Analiz: Ons altın, Ağustos ayından bu yana içerisinde hareket ettiği alçalan kanalın üst bandını yukarı yönde kırarak kanalın üzerine yükseldi. Kısa vadeli yükselen trend sürüyor.
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Yükselişin devamı halinde kısa vadeli yükselen kanalın üst bandı ile 22 haftalık ortalamanın kesiştiği 1801 seviyesi direnç olarak takip ediliyor. Bu seviyede gelebilecek kar satışlarına karşı temkinli olmakta fayda var.
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Mevcut seviyelerde stop loss alınarak 1800 seviyesine doğru uzun pozisyon denemesi yapılabilir. 1800 seviyesi kar realizasyonları için değerlendirilebilir. Bununla beraber 1800 seviyesi yakınlarında kar satışları gelebileceğinden bu seviye yakınlarında stop loss alınarak kısa pozisyon denemesi yapılabilir.
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Buna karşın 1800 seviyesinin yukarı yönde aşılması halinde 1826 seviyesine doğru yükseliş görülebilir. Olası düşüşlerde ise 1776 ara destek, 1747 ana destek."
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IKON Menkul tarafından ise şu açıklama yapıldı: "Geçtiğimiz işlem gününde alıcılı bir seyir izleyen ons altın yeni işlem gününün ilk işlem saatlerinde de (asya seansında) bu alıcılı seyrini korudu.
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