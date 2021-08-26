Altın ve dolar için kritik gün

Prof. Dr. Sefer Şener, altın fiyatlarıyla ilgili çok önemli gelişmeleri Uzmanpara’ya değerlendirdi: “Jackson Hole toplantılarında iki türlü beklenti var. Bir tanesi faizlerle ilgili beklenti yani ABD’de tahvil faizleri ne olacak? Bundan sonraki süreçte yön ne tarafta olacak? İkincisi ise varlık alımları ile ilgili varlık alımları, hangi yönde eğrilecek bunlar bekleniyor. Jackson Hole toplantılarından çıkacak mesajların daha önce Fed’in verdiği mesajlardan çok farklı olması beklenmiyor.