Altın ve dolar yeni haftaya hareketli başladı

ABD Hazine Bakanı, 2022'de tam istihdam için paketin kısa sürede uygulanmaya başlamasına değindi. Piyasaların gündeminde teşvik paketi var ve bu durum bu haftada yakından izlenecek. Ons altın için 1798$ - 1784$ - 1771$ destek noktaları, 1824$ - 1837$ - 1850$ direnç noktaları olarak izlenebilir."