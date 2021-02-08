• 08 Şubat 2021 - 09:11 • Son Güncelleme:
Altın ve dolar yeni haftaya hareketli başladı
Dolar kuru ve altın fiyatlarında geçen hafta sert hareket görülmüştü. Bugün ise dolar ve altın yeni haftaya hareketli başladı. Dolar geçen hafta 7.30'dan 7.03 TL'ye kadar inerken bugün 7.06 seviyesinde işlem görüyor. Gram altın ise 411 TL seviyesinde güne başlarken 400 liranın altına inmesine ramak kaldı. Peki uzmanlar altın ve dolar fiyatları için ne diyor? İşte cevabı...
• 08 Şubat 2021 - 09:11 • Son Güncelleme:
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İç piyasada gram altın sabah saatlerinde 411 liradan, çeyrek altın 668 liradan, Cumhuriyet altını da 2,749 liradan işlem görüyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan IKON Menkul tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
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