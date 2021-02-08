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• 08 Şubat 2021 - 09:11 • Son Güncelleme:

Altın ve dolar yeni haftaya hareketli başladı

Dolar kuru ve altın fiyatlarında geçen hafta sert hareket görülmüştü. Bugün ise dolar ve altın yeni haftaya hareketli başladı. Dolar geçen hafta 7.30'dan 7.03 TL'ye kadar inerken bugün 7.06 seviyesinde işlem görüyor. Gram altın ise 411 TL seviyesinde güne başlarken 400 liranın altına inmesine ramak kaldı. Peki uzmanlar altın ve dolar fiyatları için ne diyor? İşte cevabı...

• 08 Şubat 2021 - 09:11 • Son Güncelleme:
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İç piyasada gram altın sabah saatlerinde 411 liradan, çeyrek altın 668 liradan, Cumhuriyet altını da 2,749 liradan işlem görüyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan IKON Menkul tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

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Geçtiğimiz hafta siyah alçalan trend çizgisinden baskılanan ons altın mavi yükselen trend çizgisi altına kırdı. 1784 bölgesine kadar gerileyen ons altın bu bölgeden gelen tepki alımlarıyla biraz toparlasa da bu toparlanma mavi yükselen trend çizgisi altıyla sınırlı kaldı.

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Yeni haftanın ilk işlem gününde düşüş eğiliminin ön plana çıkması halinde 1802 ve 1785 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1825 ve siyah alçalan trend çizgisi ilk direnç bölgeleri olarak izlenebilir.

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İnfo Yatırım FX tarafından hazırlanan altın analizinde ise şöyle denildi: "Geçtiğimiz hafta kademeli aşağı yönlü hareketlenmeler sergileyen altın fiyatları bu hareketlenmeler ile birlikte 1784 seviyelerini test etmişti.

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Geçtiğimiz hafta genel olarak altının performansına baktığmızda ise yaklaşık olarak yüzde 2.7 oranında değer kayıpları yaşandığı görülüyor.

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Özellikle dolar endeksinde geçtiğimiz hafta toparlanma hareketlerinin yaşanması ve ABD kanadında hazine tahvil faizlerindeki yukarı yönlü hareketler altın üzerindeki baskıları artırdı.

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Hazine tahvil faizlerinin güçlü duruşu, faiz getirisi olmayan değerli metaller üzerinde zaman zaman cazibenin azalmasına neden olabiliyor.

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Diğer yandan geçtiğimiz haftanın son işlem gününde ABD kanadından gelen Tarım Dışı İstihdam verisi takip edildi ve veri Ocak ayında beklentilerin bir tık altında kalarak 49 bin olarak gerçekleşti."

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Gedik Forex tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı: "Altın fiyatlarında yatay seyir sürüyor. Geçtiğimiz hafta, 1785-1871$ aralığında seyreden altın, haftayı 1813$ seviyesinden tamamlamıştı. Yeni haftaya başlarken bu noktaya yakın yerlerde seyrettiği gözlemleniyor.

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Teşvik paketine dair beklentiler, küresel çapta Doların çok güçlü olmaması, salgınla ilgili yeni bir durumun oluşmaması, altının da yatay seyrini destekliyor.

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ABD Başkanı Biden, salgın nedeniyle ekonominin hala kötü olduğunu ve bu nedenle paketin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

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ABD Hazine Bakanı, 2022'de tam istihdam için paketin kısa sürede uygulanmaya başlamasına değindi. Piyasaların gündeminde teşvik paketi var ve bu durum bu haftada yakından izlenecek.  Ons altın için 1798$ - 1784$ - 1771$ destek noktaları, 1824$ - 1837$ - 1850$ direnç noktaları olarak izlenebilir."

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İntegral Yatırım Menkul tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı: "Ons altında işlemler bu sabah forex piyasasında 1814 seviyesi yakınlarından geçiyor.

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Değerli metal geçtiğimiz cuma yayımlanan ABD istihdam piyasasına yönelik verilerin beklentilerden hafif zayıf açıklanması ile güçleniyor.

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Ancak piyasalarda risk iştahı hala yüksek ve Dolar Endeksi 91 seviyesi üzerindeki seyrini koruyor, bu sebepten yükselişler sınırlı kalabilir.

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ABD tahvil faizlerindeki güçlü seyir ise devam ediyor. 10 yıllık tahvil faizi 1.18 seviyesine kadar yükseldi. Teşvik paketinin Şubat ayı içerisinde devreye girmesi bekleniyor. Teşvik paketi ve koronavirüs ile ilgili gelişmeler piyasaların odağında olmaya devam edecek.

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Teknik Analiz: Geçtiğimiz hafta 1784 seviyesine kadar geriledikten sonra gelen alımlarla 50 haftalık ortalamaya denk gelen 1809 seviyesi üzerinde kapanış gerçekleştiren değerli metalde bu seviye üzerindeki seyir korunuyor. Günlük grafikte ortalamaların altında bulunan değerli metalde teknik görünüm pek güçlü değil.

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Yükselişin devamı halinde 22 günlük ortalamaya isabet eden 1842 seviyesi direnç noktası olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviyenin aşılması halinde görünüm güçlenerek yükseliş hızlanabilir.

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Bu seviyenin altında kalındıkça yükselişler sınırlı kalacaktır. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1800 seviyesi destek konumunda.

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