Altın ve dolarda dalgalı seyir sürüyor

GRAM ALTIN KAZANDIRDI Gram altın ise dolar endeksindeki güçlenme ve ons altındaki fiyat hareketlerinden etkilenerek haftayı 486 lira seviyesinden kapattı. Bu hafta gram altında en düşük 481.9 lira, en yüksek ise 492 lira seviyeleri takip edildi. Gram altının satış fiyatı bu hafta yüzde 0.04 oranında değer kazandı.