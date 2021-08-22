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Altın ve dolarda dalgalı seyir sürüyor

Bu hafta dolar ve euro yatırımcısına değer kaybettirirken, gram altın ise değer kazandırdı. Gelecek hafta ise ABD'den gelecek mesajlar dolar ve altında yönü tayin edecek.

UZMANPARA
• 22 Ağustos 2021 - 09:57 • Son Güncelleme:
UZMANPARA
• 22 Ağustos 2021 - 09:57 • Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz hafta çarşamba günü ABD Merkez Bankası’nın (Fed) açıkladığı toplantı tutanakları küresel piyasalarda sert rüzgar estirdi. Bazı Fed yetkilileri varlık alım programının ekonominin gidişatına göre azaltılması gerektiğini savunurken, bazı yetkililer ise varlık alım programının daha erken bir tarihte azaltılması gerektiğini belirtti.

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Fed yetkilileri varlık alım programı konusunda negatif ayrışırken, yıl sonu yüzde 2 olarak öngörülen enflasyon hedeflemesi konusunda ise hemfikir kaldılar.

3DOLAR ENDEKSİ 9.5 AYIN ZİRVESİNDE

DOLAR ENDEKSİ 9.5 AYIN ZİRVESİNDE

Fed tutanaklarından gelen parasal sıkılaşma mesajı ile birlikte 6 gelişmiş ülke para biriminin dolar üzerindeki değişimini inceleyen dolar endeksi 93.7'ye yükselerek son 9.5 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

4ONS ALTIN KAYIPLARINI TELAFİ ETTİ

ONS ALTIN KAYIPLARINI TELAFİ ETTİ

Dolar endeksindeki güçlenme ile birlikte ons altında ise kısmi geri çekilmeler yaşandı. Delta varyantı, koronavirüs yayılım hızındaki artış ve risk iştahının azalması gibi gelişmeler güvenli liman altına olan talebi artırdı.

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Fed tutanaklarının etkisi ile kısmi düşüş kaydeden ons altın, bu gelişmelerle birlikte kayıplarını telafi ederek haftayı 1782 dolar seviyesinden kapattı. Haftalık bazda fiyat hareketlerine bakıldığında ons altında en düşük 1772 dolar, en yüksek ise 1797 dolar seviyeleri görüldü.

6GRAM ALTIN KAZANDIRDI

GRAM ALTIN KAZANDIRDI

Gram altın ise dolar endeksindeki güçlenme ve ons altındaki fiyat hareketlerinden etkilenerek haftayı 486 lira seviyesinden kapattı. Bu hafta gram altında en düşük 481.9 lira, en yüksek ise 492 lira seviyeleri takip edildi. Gram altının satış fiyatı bu hafta yüzde 0.04 oranında değer kazandı.

7DOLAR VE EURO DÜŞTÜ

DOLAR VE EURO DÜŞTÜ

Haftalık bazda fiyat hareketlerine bakıldığında volatil seyrin hakim olduğu dolar kuru, yüzde 0.47 oranında değer kaybederek 8.50 liraya geriledi. Euro ise yüzde 1.35 oranında azalarak 9.92 liraya geriledi.

8PİYASALARIN GÖZÜ JACKSON HOLE’DE OLACAK

PİYASALARIN GÖZÜ JACKSON HOLE’DE OLACAK

Gelecek hafta ise gözler ABD’de yapılacak olan Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu’na çevrilirken, Fed Başkanı Jerome Powell’ın cuma günü yapacağı konuşma piyasalar tarafından yakından takip edilecek.

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