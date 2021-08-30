Altın ve dolarda son durum

GRAM ALTIN YATAY SEYREDİYOR Gram altın ise ons altındaki seyre paralel olarak haftanın ilk işlem gününde yatay bir seyir izliyor. Güne 488 lira seviyesinden başlayan gram altın 488.6 lira seviyesinde işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 486 lira, en yüksek ise 489 lira seviyeleri görüldü.