Altın ve dolarda son durum
Geçtiğimiz hafta ABD’de gerçekleştirilen Jackson Hole toplantıları sonrası yükselişe geçen ons altın haftanın ilk işlem gününde yatay seyrediyor. Ons altındaki fiyat hareketlerinden destek bulan gram altın 488 lira seviyesinde işlem görürken, dolar/TL 8.38 lira seviyesinde primli seyrediyor. Öte yandan bu hafta yurt içi ve yurt dışı piyasaları yoğun bir veri gündemi bekliyor.
UZMANPARA
• 30 Ağustos 2021 - 09:12 • Son Güncelleme:
UZMANPARA
• 30 Ağustos 2021 - 09:12 • Son Güncelleme:
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Emtia ve para piyasalarının yakından takip ettiği ABD’de Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu geçtiğimiz cuma günü gerçekleştirildi.
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Her yıl ağustos ayında yapılan bu toplantıda ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri ve Fed Başkanı Jerome Powell, piyasalara para politikasına yönelik önemli mesajlar verdi.
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Toplantıda Fed yetkilileri varlık alım programının azaltılmasının kısa bir süre içerisinde başlatılması gerektiğini söylerken, Fed Başkanı Powell ise konuya ilişkin açıklamasında bu yıl varlık alımlarının hızını düşürmeye başlamak için uygun olabileceği görüşünü belirtti.
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Öte yandan Powell, varlık alım programının azaltılmasının faiz artışına gidileceğine yönelik bir sinyal olarak algılanmaması gerektiğini ifade etti. Powell’ın açıklamaları piyasa beklentisi doğrultusunda gerçekleşirken, verdiği mesajlar güvercin tonda algılandı.
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Fed Başkanı Powell’ın açıklamalarının ardından dolar düşüşe geçti. Ons altında ise sert yükseliş gözlendi. Geçtiğimiz hafta dalgalı bir seyrin hakim olduğu ons altın haftayı 1820 dolar seviyesinde tamamladı.
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Haftanın ilk işlem gününde ons altın ise sabah saatleri itibarıyla 1815 dolar seviyesinde yatay bir seyir izliyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1812 dolar, en yüksek ise 1826 dolar seviyeleri takip edildi.
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GRAM ALTIN YATAY SEYREDİYOR
Gram altın ise ons altındaki seyre paralel olarak haftanın ilk işlem gününde yatay bir seyir izliyor. Güne 488 lira seviyesinden başlayan gram altın 488.6 lira seviyesinde işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 486 lira, en yüksek ise 489 lira seviyeleri görüldü.
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DOLAR VE EURO HAFİF PRİMLİ
Geçtiğimiz hafta cuma günü Fed Başkanı Powell’ın açıklamalarının ardından dolar endeksinde sert düşüş gözlenmişti. Genel olarak 93 seviyesinde seyreden dolar endeksi Powell’ın açıklamaları ile birlikte 92.630 seviyesine kadar geri çekilmişti. Haftanın ilk işlem gününde de dolar endeksi 92.677 civarında seyrediyor.
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Dolar endeksindeki geri çekilme dolar/TL fiyatlarında dalgalanmalara neden oldu. Dolar akşam saati itibarıyla 8.38 lira seviyesinden işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 8.32 lira, en yüksek ise 8.39 lira seviyeleri görüldü. Euro ise aynı saatte 9.88 lira seviyesinde hafif primli seyrediyor.
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