Altın ve doları olanlar dikkat: Flaş tahmin!

Bu durumda Fed'in politikasına dair belirsizlikleri gündeme getiriyor. Risk iştahı çok güçlü kalamıyor. Altında kendisini beslemeye çalışıyor ancak tahvil faizinin görünümü de altına zaman zaman baskı yarattığı için altında tam olarak bir yükseliş ivmesi yakalamıyor.