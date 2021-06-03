Altın ve doları olanlar dikkat: Flaş tahmin!
Altın ve dolar fiyatları yeni güne dalgalı bir seyir ile başladı. Gram altın yeni güne 526 lira seviyesinde başlarken ons altın 1897 dolar seviyesinde işlem görüyor. Dolar/TL ise 8.62 TL seviyesinde dalgalanıyor. Peki uzmanlar ne diyor? İşte detaylar...
milliyet.com.tr
• 03 Haziran 2021 - 10:35 • Son Güncelleme:
milliyet.com.tr
• 03 Haziran 2021 - 10:35 • Son Güncelleme:
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Altın ve dolar fiyatları son günlerde yönünü yukarı çevirmiş durumda. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Vakıf Yatırım, fiyat analizinde şu ifadeleri kullandı: " Sabah saatlerinde 8.59 seviyesinden işlem gören Dolar/TL kurunda kısa vadede 8.67 ve 8.77 direnç, 8.58 ve 8.50 destek olarak izlenebilir.
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FİYATLAMALAR AÇISINDAN ÖNEMLİ OLACAK
Ayrıca Cuma günü Moody's Türkiye için kredi değerlendirme raporunu açıklayacak. Küresel tarafta ise PMI verileri ve ABD'de açıklanacak olan istihdam verileri fiyatlamalar açısından önemli olacak.
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Ons altında yukarı yönlü trend sürüyor olsa da, 1.900 üzerinde yükseliş ivme kaybına uğramış durumda. Teknik olarak aşırı alım bölgesinde olan altında olası kar satışlarında 1.875 ve 1.850 destek olarak izlenebilir.
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1.850 destek seviyesi korundukça yukarı yönlü hareketin 1.950 seviyesine doğru devam etmesini bekliyoruz. ABD tarafında açıklanacak olan istihdam verileri bu hafta fiyatlamalar açısından önemli olacak."
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ALTIN FİYATLARI İÇİN KRİTİK TAHMİN
Gedik Forex Tarafından Hazırlanan Analiz: "Ons altın 1900$ çevresinde tutunuyor. ABD 10 yıllık tahvil faizinin sakin seyri, Dolardaki yatay görünüm altını bu açıdan destekliyor. Fed üyelerinin açıklamaları hafta içerisinde takip edildi.
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Enflasyona dair endişeleri dindirmeye çalışıyorlar ancak piyasalar yine kararsız. ABD'den açıklanan veriler piyasaları tatmin etmeye devam ediyor.
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Bu durumda Fed'in politikasına dair belirsizlikleri gündeme getiriyor. Risk iştahı çok güçlü kalamıyor. Altında kendisini beslemeye çalışıyor ancak tahvil faizinin görünümü de altına zaman zaman baskı yarattığı için altında tam olarak bir yükseliş ivmesi yakalamıyor.
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