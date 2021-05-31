Altın ve doları olanlar dikkat: Flaş uyarı!
Dolar ve altın fiyatları yeni haftaya dalgalı bir seyir ile başladı. Geçtiğimiz Cuma günü 8.6120 direncine kadar yükselmiş olan USD/TRY paritesi, aynı gün hafif geri çekilme ile haftayı 8.55 seviyelerinde kapatmıştı. Peki dolar ve altında fiyatlar ne yönde değişecek? İşte cevabı...
MİLLİYET.COM.TR
• 31 Mayıs 2021 - 15:52 • Son Güncelleme:
MİLLİYET.COM.TR
• 31 Mayıs 2021 - 15:52 • Son Güncelleme:
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IKON Menkul tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Geçtiğimiz Cuma günü 8.6120 direncine kadar yükselmiş olan USD/TRY paritesi, aynı gün hafif geri çekilme ile haftayı 8.55 seviyelerinde kapatmıştı. Yeni haftada Asya seansında düşüşün devam etmesini görmekteyiz.
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15 Nisan'da çizdiğimiz kısa vadeli uptrend çizgisi üzerinde tutundukça yükseliş eğiliminin devam etmesi öngörülebilir. Gün içi destekler ise 8.54 ile 8.50 seviyeleridir."
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ONS ALTIN
ALB Forex tarafından yapılan açıklamada ise şöyle denildi: "Ons altında, 1875 ara bölgesi üzerinde kalıcılık korunuyor. Kısa vadeli ortalamanın uzun vadeli ortalamaların üzerinde geçtiği izleniyor.
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Güne alıcılı başlayan değerli metalde daha önce direnç konumuna gelen 1912 seviyesinin aşılabilmesi durumunda yukarı alanda 1920 Fibo bölgesi test edilebilir.
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Aşağı alanda ise 1890 ara destek 1875 ana destek olarak izlenebilir. 1875 seviyesi altında hareketlerde kısa vadeli periyotta oluşan ikili tepe formasyonu risk yaratabilir.
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GRAM ALTIN
Gram altın fiyatı mart ayından gelen uzun vadeli yükseliş kanalını yukarı yönlü kırmasının ve test etmesinin ardından yükselişini sürdürüyor.
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Daha kısa vadede oluşturduğu yükselen kanal içerisindeki hareketine devam eden fiyat bugün pozitif seyir izliyor. 523.95 seviyesi üzerinde fiyatlanan gram altın için yükselişin devam etmesi durumunda 532.45 seviyesi direnç olarak izlenebilir. 523.95 seviyesinin altındaki fiyatlamalar için 519.95 seviyesi destek konumunda.
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GÜMÜŞ
Gümüş, yükselen kanal içerisindeki hareketine devam ediyor. Kısa vadede içerisinde hareket ettiği yükselen kanal trendinden destek alan ve son günlerde 28.20/27.15 bandına sıkışan fiyatta bugün pozitif seyir izleniyor.
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