Altın ve doları olanlar dikkat: Flaş uyarı!

IKON Menkul tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Geçtiğimiz Cuma günü 8.6120 direncine kadar yükselmiş olan USD/TRY paritesi, aynı gün hafif geri çekilme ile haftayı 8.55 seviyelerinde kapatmıştı. Yeni haftada Asya seansında düşüşün devam etmesini görmekteyiz.