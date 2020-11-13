Son dakika: Altında düşüş devam ediyor!

Geçtiğimiz gün ise kur tarafındaki geri çekilmeler zaman zaman satışların derinleşmesine neden olurken, devam eden koronavirüs endişeleri sonucu ons altın çevresindeki hareketler gram altında aşağı yönlü hareketleri sınırlandırdı. Teknik olarak incelediğimizde, gram altının 460 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. 457 destek seviyesinin üzerinde kaldığı sürece gelebilecek alımlar ile yukarı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda 463, 466 ve 470 takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir. Gelebilecek olası satışlar ile gram altındaki eğilimin aşağı yönlü hareketinde ise 457, 454 ve 450 destek seviyeleri takip edilmelidir.