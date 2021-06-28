Altını olanlar dikkat! Flaş tahmin
Ons altın fiyatı bu sabah 21 Haziran'dan bu yana görülen en düşük seviye olan 1770 dolar/onsa kadar geriledi. Gram altın ise 500 lira sınırında dalgalanıyor. İşte piyasalarda son durum...
• 28 Haziran 2021 - 08:30 • Son Güncelleme:
• 28 Haziran 2021 - 08:30 • Son Güncelleme:
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İç piyasada gram altın 501 liradan, çeyrek altın 820 liradan, Cumhuriyet altını da 3.375 liradan işlem görüyor. Peki altın fiyatlarında yaşanan bu dalgalanma için konunun uzmanları ne diyor? İşte cevabı...
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Spot altın fiyatı bu sabah 21 Haziran'dan bu yana görülen en düşük seviye olan 1770 dolar/onsa kadar geriledi. Şu sıralarda ise Cuma gününe göre yatay bir seyir ile 1780 dolar/ons civarında işlem görüyor.
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Analistler, Fed'in varlık alımları ve faiz konusunda nasıl bir adım atacağı konusunda belirsizliğin devam ettiği ortamda altın fiyatının da yön bulmakta zorlandığına işaret ediyorlar.
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Fed'in para politikasının yönüne ilişkin daha net bir beklenti oluşana kadar spot altın fiyatının 1760-1800 dolar/ons aralığında salınımını devam ettirmesi bekleniyor.
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IKON Menkul tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullandı: "Gram altın 492 seviyesinden aldığı destekle 502.74'e kadar yükseldi. Yükselişin devamında 508 ve 519.24 direnç olarak takip edilebilir.
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