Geri Dön
Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
UzmanparaAltını olanlar dikkat! Flaş tahmin
HaberlerUzmanpara Haberleri Altını olanlar dikkat! Flaş tahmin

Altını olanlar dikkat! Flaş tahmin

Ons altın fiyatı bu sabah 21 Haziran'dan bu yana görülen en düşük seviye olan 1770 dolar/onsa kadar geriledi. Gram altın ise 500 lira sınırında dalgalanıyor. İşte piyasalarda son durum...

• 28 Haziran 2021 - 08:30 • Son Güncelleme:
• 28 Haziran 2021 - 08:30 • Son Güncelleme:
1

İç piyasada gram altın 501 liradan, çeyrek altın 820 liradan, Cumhuriyet altını da 3.375 liradan işlem görüyor. Peki altın fiyatlarında yaşanan bu dalgalanma için konunun uzmanları ne diyor? İşte cevabı...

2

Spot altın fiyatı bu sabah 21 Haziran'dan bu yana görülen en düşük seviye olan 1770 dolar/onsa kadar geriledi. Şu sıralarda ise Cuma gününe göre yatay bir seyir ile 1780 dolar/ons civarında işlem görüyor.

3

Analistler, Fed'in varlık alımları ve faiz konusunda nasıl bir adım atacağı konusunda belirsizliğin devam ettiği ortamda altın fiyatının da yön bulmakta zorlandığına işaret ediyorlar.

4

Fed'in para politikasının yönüne ilişkin daha net bir beklenti oluşana kadar spot altın fiyatının 1760-1800 dolar/ons aralığında salınımını devam ettirmesi bekleniyor.

5

IKON Menkul tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullandı: "Gram altın 492 seviyesinden aldığı destekle 502.74'e kadar yükseldi. Yükselişin devamında 508 ve 519.24 direnç olarak takip edilebilir.

6

Geri çekilmelerde ise 492 tekrardan önemli destek oluşturabilir. 492 seviyesinin kırılması ve altı fiyatlamalarda ise TL lehine işlemler hız kazanabilir, bu durumda da 483 ve 472 destek olarak izlenebilir."

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
Bankalar sabah saat kaçta açılıyor/kapanıyor? Bankaların çalışma saatleri değişti mi? İşte açılış ve kapanış saatleri...

Bankalar sabah saat kaçta açılıyor/kapanıyor? Bankaların çalışma saatleri değişti mi? İşte açılış ve kapanış saatleri...

Otomotiv devleri tek tek açıkladı! Dizel ve benzinli araç üretimini durduruyorlar

Otomotiv devleri tek tek açıkladı! Dizel ve benzinli araç üretimini durduruyorlar

Son dakika haberler: Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 100 gün ücretsiz

Son dakika haberler: Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 100 gün ücretsiz

Son dakika haber: Milyonlarca emekli ve memura müjde! Ve değişiyor...

Son dakika haber: Milyonlarca emekli ve memura müjde! Ve değişiyor...