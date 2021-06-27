Altını olanlar dikkat! Kritik sınır aşıldı
Gram altın 500 TL'nin üzerinde haftayı kapattı. Bugün ki işlemler ise dün ki kapanış değerleri üzerinden yürütülüyor. Peki, güncel gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte detaylar...
• 27 Haziran 2021 - 10:10 • Son Güncelleme:
• 27 Haziran 2021 - 10:10 • Son Güncelleme:
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Son günlerde dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları haftayı 500 lira seviyesinin üzerinde kapattı. İşte güncel gram ve çeyrek altın fiyatları 27 Haziran alış ve satış tablosu...
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GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Gram altın fiyatları 27 Haziran Cumartesi günü 502 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor. Çeyrek altın fiyatı ise 818 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
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Bu hafta borsa ve altın kazandırdı
Bu hafta, yatırım araçlarından borsa ve altın kazandırırken, dolar kaybettirdi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,06 kazançla 1.391,86 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.378,34 puanı, en yüksek 1.419,77 puanı gördü.
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Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 0,05 artışla 1.315,63 puana, Sanayi Endeksi yüzde 0,39 değerle 2.466,83 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 0,16 primle 1.139,88 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 0,28 artışla 1.805,05 puana yükseldi.
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Altın yükseldi, dolar düştü
24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,86 kazançla 501,50 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,88 artışla 3 bin 325 liraya yükseldi.
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