BES'te flaş değişiklik: 3 milyar liralık fon birikebilecek!

Otomatik katılım ile sistemdeki fonlar 150 milyar liraya dayandı Emeklilik Gözetim Merkezi verilerine göre, Türkiye'de 21 Mayıs itibarıyla BES'te 6 milyon 908 bin 820 kişinin 147 milyar 363,4 milyon liralık fonu bulunuyor. Otomatik katılım temel göstergelerine göre ise 2017'nin başından itibaren otomatik olarak BES'e dahil olup 21 Mayıs itibarıyla sistemde bulunan çalışan sayısı 5 milyon 767 bin 892 olarak belirlendi. Bu çalışanların fon büyüklüğü ise 12 milyar 605,1 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.