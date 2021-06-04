Dolar ve altın fiyatları ne oldu? İşte beklentiler

Piyasayla ilgili açıklamalarda bulunan Dr. İnanç Sözer," Altın fiyatları bugün pozisyon ayarlaması olarak tanımlanabilecek gümüş öncülüğündeki satışların etkisiyle yeniden 1.900 dolar seviyesinin altına inse de, uzun vadeli yatırımcılar için halen çok cazip olmaya devam ediyor. 2022 sonunda 2.700 dolarlık altın fiyatları öngörüm ışığında, düşüşlerin geçici olacağını düşünüyorum." dedi.