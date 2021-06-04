Dolar ve altın fiyatları ne oldu? İşte beklentiler
Altın ve dolar fiyatları güne dalgalı bir seyir ile başladı. Gram altın yeni güne 523 lira seviyesinde başlarken ons altın gerileyerek 1867 dolar seviyesinde işlem görüyor. Dolar/TL ise 8.71 seviyesinde dalgalanıyor. Peki uzmanlar ne diyor? İşte detaylar...
UZMANPARA
• 04 Haziran 2021 - 07:19 • Son Güncelleme:
UZMANPARA
• 04 Haziran 2021 - 07:19 • Son Güncelleme:
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Piyasayla ilgili açıklamalarda bulunan Dr. İnanç Sözer," Altın fiyatları bugün pozisyon ayarlaması olarak tanımlanabilecek gümüş öncülüğündeki satışların etkisiyle yeniden 1.900 dolar seviyesinin altına inse de, uzun vadeli yatırımcılar için halen çok cazip olmaya devam ediyor. 2022 sonunda 2.700 dolarlık altın fiyatları öngörüm ışığında, düşüşlerin geçici olacağını düşünüyorum." dedi.
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Vakıf Yatırım fiyat analizinde ise şu ifadeler kullanıldı: "Sabah saatlerinde 8.71 seviyesinden işlem gören dolar/TL kurunda kısa vadede 8.67 ve 8.77 direnç, 8.58 ve 8.50 destek olarak izlenebilir.
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FİYATLAMALAR AÇISINDAN ÖNEMLİ OLACAK
Ayrıca Cuma günü Moody's Türkiye için kredi değerlendirme raporunu açıklayacak. Küresel tarafta ise PMI verileri ve ABD'de açıklanacak olan istihdam verileri fiyatlamalar açısından önemli olacak.
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Ons altında yukarı yönlü trend sürüyor olsa da, 1.900 üzerinde yükseliş ivme kaybına uğramış durumda. Teknik olarak aşırı alım bölgesinde olan altında olası kar satışlarında 1.875 ve 1.850 destek olarak izlenebilir.
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1.850 destek seviyesi korundukça yukarı yönlü hareketin 1.950 seviyesine doğru devam etmesini bekliyoruz. ABD tarafında açıklanacak olan istihdam verileri bu hafta fiyatlamalar açısından önemli olacak."
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Işık Menkul tarafından hazırlanan altın analizi: "USDTRY- Dünkü işlem gününü 8.70 civarından kapatan USD lehine kapatan kurda, bugün yine oluşabilecek yukarı yönlü hareketler için teknik olarak direnç seviyesi veremiyoruz. Olası geri çekilmelerde ise 8.62, 8.58 ve 8.52/8.50 destek bölgeleri ilk etapta takibimizde olacak.
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SATICILI GÖRÜNÜM HAKİM
Dünkü işlem gününde ABD tahvil faizleri ve ABD dolarının güçlenmesi sonrasında hızla değer kaybeden ve 1870 dolar seviyesinden kapanan değerli metalde, yeni işlem gününde de şuan için kısmen satıcılı görünüm hâkim.
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Bu yöndeki işlemlerin devam etmesi halinde 1860, 1855, 1845 ve 1840 destek noktaları takibe alınabilir. Yeniden oluşabilecek yukarı yönlü ataklarda ise 1875, 1888 ve 1902 direnç seviyeleri ilk etapta izlenebilir."
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8 GÜNLÜK ORTALAMA KIRILDI
IKON Menkul tarafından hazırlanan altın fiyatları analizi: "Son birkaç gündür 1912 direncinin kırılamaması sebebiyle yükselişin artık yataylaştığını, zayıfladığını ve 8 günlük ortalama ile süreci takip ettiğimizi belirtmiştik.
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Dün itibariyle 8 günlük ortalama aşağı yönde test edilmeye devam etti, kırıldı ve sarı metalde sert düşüşler meydana geldi."
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İnfo Yatırım FX tarafından hazırlanan altın analizi: "Küresel piyasalar Fed’in varlık alım azaltımı konusundaki son yorumlarını yakından takip ediyor. Son olarak Philadelphia Fed Başkanı Harker haftanın ortasında varlık alım programını uygun bir zamanda yavaşça ve dikkatli bir şekilde geri çekmeye başlamanın uygun olabileceğini belirtti.
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Daha önce de yapılan açıklamalarda ekonominin kayda değer ilerleme yaşayarak hedeflere yaklaşmaya başladığı zaman varlık alım programında azaltmaya gidilmesinin tartışılabileceği belirtilmişti. Son gelen veriler ile birlikte 2021 yılının sonlarına doğru bu koşulların sağlanabileceği ve Fed’in varlık alım programı miktarını azaltabileceği beklentileri arttı.
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Artan bu beklentiler ile birlikte dolar endeksinde volatilite arttı ve değer kazanımları yaşandı. Bu değer kazanımları ile birlikte ons altında dün aşağı yönlü hareketlenmeler gerçekleşti. Diğer yandan piyasalar ADP özel sektör istihdam verisini izledi ve veri beklentilerin üzerinde 978K olarak gerçekleşti.
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İşsizlik Haklarından Yararlanma Bşv.’da 385K ile beklentilerin altında kaldı. Dolar endeksindeki değerlendirmelere bu veriler de etki etti. Yeni günde piyasaların gözü 15:30’da ABD kanadından açıklanacak olan Tarım Dışı İstihdam verisinde olacak.
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