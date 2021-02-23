Dolar ve altın fiyatlarında flaş hareket!

TÜM GÖZLER ORADA İnfo Yatırım FX tarafından yapılan açıklamada ise şöyle denildi: "Yeni haftaya 1781 seviyelerinde başlayan ons altında haftanın ilk işlem gününde kötü performans devam etti ve 1760 seviyeleri test edildi. Bu hareketlenmeler ile birlikte yaklaşık olarak son 7 ayın en düşük seviyelerinde fiyatlamalar yaşayan altında piyasalar bugün Fed Başkanı Powell’ın ABD Kongresi’nde yapacağı sunumu takip edecek.