UZMANPARA
• 23 Şubat 2021 - 09:26 • Son Güncelleme:
Dolar ve altın fiyatlarında flaş hareket!
Ons altın yeniden kritik seviyenin üzerinde. Yatırımcıların güvenli liman tercihinin ön plana çıkması ile ons altın haftanın ilk işlem gününde bin 800 doların üzerine çıkarken gram altın bu sabah 400 lirayı geçti. Dolar/TL ise 7.02 seviyesinde işlem görüyor.
UZMANPARA
• 23 Şubat 2021 - 09:26 • Son Güncelleme:
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İç piyasada gram altın 410 liradan, çeyrek altın 668 liradan, Cumhuriyet altını da 2 bin 749 liradan işlem görüyor. Peki altın fiyatlarında yaşanan bu dalgalanma için konunun uzmanları ne diyor? İşte cevabı...
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Gedik Forex tarafından hazırlanan raporda şu ifadeler kullanıldı: "Ons altın 1800$ seviyesinin üzerinde seyrediyor. Bugün Fed Başkanı Powell'ın Kongre'de sunumu bulunuyor. Sunum öncesinde altında yukarı yönlü bir ivme izleniyor. Teşvik paketine dair gelişmelerinde etkili olduğu dikkat çekiyor. ABD Temsilciler Meclisi Bütçe Komitesinin paketi onayladığı ifade edildi.
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TÜM GÖZLER ORADA
İnfo Yatırım FX tarafından yapılan açıklamada ise şöyle denildi: "Yeni haftaya 1781 seviyelerinde başlayan ons altında haftanın ilk işlem gününde kötü performans devam etti ve 1760 seviyeleri test edildi. Bu hareketlenmeler ile birlikte yaklaşık olarak son 7 ayın en düşük seviyelerinde fiyatlamalar yaşayan altında piyasalar bugün Fed Başkanı Powell’ın ABD Kongresi’nde yapacağı sunumu takip edecek.
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Powell bu sunumu yılda iki kez Senato Bankacılık Komitesi ve Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi’nde yapıyor. Bu sunumda Powell’ın sözleri küresel bazda volatiliteyi artırabilir. Diğer yandan ABD kanadında tahvil faizlerindeki yukarı yönlü hareketlenmeler faiz getirisi olmayan değerli madenlere olan ilgiyi azaltıyor.
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Bu da altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor. 1760 seviyeleri sonrasında toparlanma hareketleri sergileyen altın fiyatlarında piyasalar gün içerisinde TSİ 18:00’da ABD kanadından gelecek olan CB Tüketici güveni verisini takip edecek. Ek olarak aynı saat diliminde Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları da yakından takip edilecek."
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ONS ALTIN YENİDEN BİN 800 DOLARIN ÜZERİNDE!
ÜNLÜ & Co/DAHA tarafından hazırlanan altın raporunda ise şu ifadelere yer verildi: "Ons altın yeniden 1800 doların üzerinde. Yükselen enflasyon beklentileri değerleme endişelerini tetikleyerek hisse senetlerine satış baskısı olarak yansırken ABD tahvil faizlerindeki yukarı yönlü eğilime karşın yatırımcıların güvenli liman tercihinin ön plana çıkması ile ons altın haftanın ilk işlem gününde 1800 doların üzerine yükseldi.
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