Geri Dön
Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
UzmanparaDolar ve altında son durum
uzmanpara masaüstü banneruzmanpara mobil banner
HaberlerUzmanpara Haberleri Dolar ve altında son durum

Dolar ve altında son durum

Haftanın ilk işlem gününde yatay bir seyir izleyen dolar/TL, 8.48 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı saatlerde gram altın ise 487 lira seviyesinde hareket ediyor.

UZMANPARA
• 23 Ağustos 2021 - 09:29 • Son Güncelleme:
UZMANPARA
• 23 Ağustos 2021 - 09:29 • Son Güncelleme:
1

Geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) açıkladığı toplantı tutanakları ve koronavirüs yayılım hızındaki artış ons altın fiyatlarında dalgalı seyre yol açmıştı.

2

Haftanın ilk işlem gününe 1780 dolar seviyesinden başlayan ons altın, sabah saatleri itibarıyla 1787 dolar seviyesinde sakin seyrediyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1778 dolar, en yüksek ise 1790 dolar seviyeleri takip edildi.

3GRAM ALTIN SAKİN SEYREDİYOR

GRAM ALTIN SAKİN SEYREDİYOR

Gram altın ise ons altındaki sakin seyre paralel olarak haftanın ilk işlem gününde 487 lira seviyesinde hareketini sürdürüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 485 lira seviyesi görülürken, en yüksek ise 488 lira seviyeleri takip edildi.

4DOLAR VE EURO YATAY SEYİRDE

DOLAR VE EURO YATAY SEYİRDE

Geçtiğimiz hafta Fed’in varlık alım programlarında yıl sonu itibarıyla bir azalışa gideceği yönündeki beklentiler dolar endeksinde yükselişe neden olmuştu. Bu gelişmelerle birlikte 93.7 seviyesine kadar yükselen dolar endeksi bu hafta itibarıyla 93.3 seviyesine kadar geri çekildi.

5

Dolar endeksinde yaşanan kısmi düşüş ile birlikte dolar/TL haftanın ilk işlem gününde 8.48 lira seviyesinde yatay seyrediyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 8.47 lira seviyesi, en yüksek ise 8.50 lira seviyesi görüldü. Euro ise aynı saatlerde 9.93 lira seviyesinde sakin seyrediyor.

6GÖZLER CUMA GÜNÜNE ÇEVRİLDİ

GÖZLER CUMA GÜNÜNE ÇEVRİLDİ

Bu hafta cuma günü ise piyasaların yakından takip edeceği Jackson Hole toplantısı yapılacak. Toplantıda Fed’in varlık alımlarına yönelik vereceği mesajlar altın ve dolarda yönü tayin edecek.

7TL NİSPETEN GÜÇLÜ KALDI

TL NİSPETEN GÜÇLÜ KALDI

Dolar ve altın fiyatları ile ilgili Vakıf Yatırım’ın analizi ise şöyle: "Geçen hafta 93.70 seviyesine kadar yükselen dolar endeksine paralel olarak gelişmekte olan ülke para birimlerinde bir miktar baskı görülürken, Türk Lirası benzerlerine göre nispeten güçlü kalmayı başardı.

8

Haftaya başlarken 8.49 lira seviyesinden işlem gören Dolar/TL’de 8.55 ve 8.65 seviyelerini kısa vadede direnç olarak takip ediyor olacağız. 8.45 ve 8.38 ise ilk destekler olarak izlenebilir. 8.65 aşılmadığı sürece yatay-dalgalı seyrin devam etmesini bekliyoruz.

9

Dolar endeksindeki seyir kur için önemli olmaya devam ediyor. Bu hafta, haftanın son 2 gününde gerçekleştirilecek olan Jackson Hole sempozyumundan çıkacak sonuçlar piyasalarda oynaklığı artırabilir.

101.760-1.750 SEVİYELERİ ÖNEMLİ

1.760-1.750 SEVİYELERİ ÖNEMLİ

Ons altında teknik görüntü zayıf seyretmeye devam ediyor. Bu aşamada kısa vadede oluşan alçalan kanal görünümünü takip ediyor olacağız. Yukarıda 1.795-1.800 bölgesi ilk direnç iken, 1.810 seviyesi kanal direnci olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1.760-1.750 dolar seviyeleri ilk önemli destek bölgesi olarak takip edilmelidir."

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
Son dakika: Herkes bunu tartışıyor! Yıllık izinlerle ilgili flaş 'cumartesi' kararı

Son dakika: Herkes bunu tartışıyor! Yıllık izinlerle ilgili flaş 'cumartesi' kararı

Köylüler evin çatısına kurdu! Sistem sayesinde aylık 10 bin TL cebinde kalıyor

Köylüler evin çatısına kurdu! Sistem sayesinde aylık 10 bin TL cebinde kalıyor

3600 ek gösterge nedir ne zaman verilecek? 3600 ek gösterge yasalaşacak mı?

3600 ek gösterge nedir ne zaman verilecek? 3600 ek gösterge yasalaşacak mı?

Dünyada ilk! Bu karavanın içerisinde yok yok

Dünyada ilk! Bu karavanın içerisinde yok yok