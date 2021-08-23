Dolar ve altında son durum
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Geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) açıkladığı toplantı tutanakları ve koronavirüs yayılım hızındaki artış ons altın fiyatlarında dalgalı seyre yol açmıştı.
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Haftanın ilk işlem gününe 1780 dolar seviyesinden başlayan ons altın, sabah saatleri itibarıyla 1787 dolar seviyesinde sakin seyrediyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1778 dolar, en yüksek ise 1790 dolar seviyeleri takip edildi.
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GRAM ALTIN SAKİN SEYREDİYOR
Gram altın ise ons altındaki sakin seyre paralel olarak haftanın ilk işlem gününde 487 lira seviyesinde hareketini sürdürüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 485 lira seviyesi görülürken, en yüksek ise 488 lira seviyeleri takip edildi.
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DOLAR VE EURO YATAY SEYİRDE
Geçtiğimiz hafta Fed’in varlık alım programlarında yıl sonu itibarıyla bir azalışa gideceği yönündeki beklentiler dolar endeksinde yükselişe neden olmuştu. Bu gelişmelerle birlikte 93.7 seviyesine kadar yükselen dolar endeksi bu hafta itibarıyla 93.3 seviyesine kadar geri çekildi.
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Dolar endeksinde yaşanan kısmi düşüş ile birlikte dolar/TL haftanın ilk işlem gününde 8.48 lira seviyesinde yatay seyrediyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 8.47 lira seviyesi, en yüksek ise 8.50 lira seviyesi görüldü. Euro ise aynı saatlerde 9.93 lira seviyesinde sakin seyrediyor.
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GÖZLER CUMA GÜNÜNE ÇEVRİLDİ
Bu hafta cuma günü ise piyasaların yakından takip edeceği Jackson Hole toplantısı yapılacak. Toplantıda Fed’in varlık alımlarına yönelik vereceği mesajlar altın ve dolarda yönü tayin edecek.
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TL NİSPETEN GÜÇLÜ KALDI
Dolar ve altın fiyatları ile ilgili Vakıf Yatırım’ın analizi ise şöyle: "Geçen hafta 93.70 seviyesine kadar yükselen dolar endeksine paralel olarak gelişmekte olan ülke para birimlerinde bir miktar baskı görülürken, Türk Lirası benzerlerine göre nispeten güçlü kalmayı başardı.
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Haftaya başlarken 8.49 lira seviyesinden işlem gören Dolar/TL’de 8.55 ve 8.65 seviyelerini kısa vadede direnç olarak takip ediyor olacağız. 8.45 ve 8.38 ise ilk destekler olarak izlenebilir. 8.65 aşılmadığı sürece yatay-dalgalı seyrin devam etmesini bekliyoruz.
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Dolar endeksindeki seyir kur için önemli olmaya devam ediyor. Bu hafta, haftanın son 2 gününde gerçekleştirilecek olan Jackson Hole sempozyumundan çıkacak sonuçlar piyasalarda oynaklığı artırabilir.
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