Dolar ve altında son durum

TL NİSPETEN GÜÇLÜ KALDI Dolar ve altın fiyatları ile ilgili Vakıf Yatırım’ın analizi ise şöyle: "Geçen hafta 93.70 seviyesine kadar yükselen dolar endeksine paralel olarak gelişmekte olan ülke para birimlerinde bir miktar baskı görülürken, Türk Lirası benzerlerine göre nispeten güçlü kalmayı başardı.