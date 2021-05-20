Doları olan hücum etti! Yüksek faiz fırsatı
Finansal piyasalarda risk priminin 600’lü seviyelere yükseldiği son 1.5 yılda para farklı enstrümanlara kaydı. Risk primi yüksekken düşen eurobond fiyatlarını yatırımcı fırsata çeviriyor. Gerçek kişilerin eurobond stoku 2020 başında 1.9 milyar dolarken şimdi 3.5 milyar dolar seviyelerinde.
• 20 Mayıs 2021 - 06:58 • Son Güncelleme:
• 20 Mayıs 2021 - 06:58 • Son Güncelleme:
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Birikimini dolarda tutanların düşük faiz nedeniyle döviz mevduatı yerine daha yüksek faiz veren ve risk priminin yükselmesiyle fiyatı düşen eurobond’lara yöneldiği anlaşıyor.
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Milliyet'ten Zeynep Aktaş'ın yazısı:
Türkiye’deki gerçek kişilerin eurobond hesapları geçen yıldan bu yana yüzde 81 arttı. Tüzel kişilerin eurobond stoku ise yüzde 30 yükseldi.
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İşte riskler ve fırsatlar
1 - Eurobond almanın en önemli riski, ülke risk primi CDS. CDS oranlarının yükselmesi eurobond fiyatlarının gerilemesine neden oluyor. Türkiye’nin risk priminin aşırı yükseldiği dönemlerde eurobond fiyatları aşırı ucuzlamakta.
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Eurobond’lar bir alternatif oluşturmakla birlikte yakından takip edilmeyi gerektiriyor. Düzenli takip etmeyenler açısından ise avantaj teşkil etmeyebileceğini hatırlatmakta yarar var.
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2 - ABD’de faizler arttıkça para, risk primi yüksek ülkelerden güvenli limanlara kayıyor. Bu nedenle önemli ikinci faktör olarak gelişmiş ülkelerdeki olası faiz artışları dikkat çekiyor.
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3 - Eurobond almak parası sürekli dolarda kalan ancak çekmek için de sık ihtiyaç duymayanlar için avantajlı. Eurobond’un sağladığı avantaj döviz faizlerine göre daha yüksek faiz sağlaması.
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4 - Eurobondlar için en iyi alım karamsarlığın yüksek olduğu ortamlarda sert düşen fiyatlar.
5 - Uzun vadeli alınan eurobond’larda para uzun vadeli bağlanmış olur. Küresel bazda finansal piyasalarda çok güçlü dalgalanmalar olabilmekte. Bu nedenle eurobond’lar yatırımcılar için her zaman cazip olmayabilir.
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6 - Bankaların alım ve satım makasları yüksek, bu nedenle kısa vadeli al-sat’larla kazanmak zor.
7 - Yüksek faiz veren şirketlerin eurobond’larını alırken dikkatli olmalı. Şirketten kaynaklanan olumsuz bir gelişme bağlanan paranın kaybıyla sonuçlanabilir.
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Eurobond fonları ne kazandırdı?
Eurobond fonları yılbaşından bu yana yüzde 7 ile 14 arasında yatırımcıya getiri sağladı. Fonbul.com verilerine göre 10 eurobond fonu ortalama getirisi yüzde 11.07 oldu. Son iki yıllık getirilere göre eurobond fonları yüzde 56 - 72 arası getiri sağladı.
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Yılbaşından bu yana en fazla getiri sağlayan eurobond fonu yüzde 14.23 ile İş Portföy PY Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Özel Fonu oldu. Bunu yüzde 13.98 getiri ile Yapı Kredi Portföy PY Borçlanma Araçları (Döviz) Özel Fonu izledi. Fon kategorileri içinde eurobond fonları yılbaşından bu yana en yüksek getiri sağlayan fon kategorisi.
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Nedir bu eurobond?
Eurobond devletlerin veya şirketlerin ülke dışında kaynak temini için, uluslararası piyasalarda yabancı para birimi üzerinden satışa sundukları, uzun vadeli borçlanma aracı. Ülkemizde ağırlıklı olarak dolar veya euro cinsinden eurobond ihraç edilmektedir.
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Kimler için uygun?
Eurobond’lar ağırlıklı olarak sabit faizli kupon ödemelidir, bunun yanı sıra değişken faizli kupon ödemeli eurobond’lar da var. Eurobond’ların vadeleri ağırlıklı olarak 5 yıldan 30 yıla kadar değişmektedir.
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Dolar cinsi eurobond’lar 6 ayda bir, euro cinsi eurobond’lar ise yılda bir kupon ödemesi yapar. Eurobond’ların anapara ve kupon ödemeleri ihraç edildiği döviz cinsinden yapılır. Vade sonunu beklemek istemeyenler, işlem yapılacak tarihteki piyasa koşullarındaki fiyata göre nakde çevirebilir.
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