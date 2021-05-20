Doları olan hücum etti! Yüksek faiz fırsatı

4 - Eurobondlar için en iyi alım karamsarlığın yüksek olduğu ortamlarda sert düşen fiyatlar.



5 - Uzun vadeli alınan eurobond’larda para uzun vadeli bağlanmış olur. Küresel bazda finansal piyasalarda çok güçlü dalgalanmalar olabilmekte. Bu nedenle eurobond’lar yatırımcılar için her zaman cazip olmayabilir.