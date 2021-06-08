Doları olanlar dikkat: Flaş uyarı!
Dolar endeksi, dün günü yüzde 0,2'lik düşüşle 90 kritik eşiğinin hemen altından tamamlamasının ardından bugün yeniden yükselişe geçti. Dolar/TL, 8,60 TL seviyelerinde işlem görüyor.
• 08 Haziran 2021 - 17:24 • Son Güncelleme:
• 08 Haziran 2021 - 17:24 • Son Güncelleme:
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Dün en düşük 8,5970 ve en yüksek 8,6914 seviyelerini gören dolar/TL, günü yüzde 0,5 gerileyerek 8,6128'den tamamlamıştı.
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Dolar/TL, bugüne de düşüşle başlamasının ardından saat 17.00 itibarıyla 8,6060'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro /TL yüzde 10,4915'den, sterlin/TL 12,1760'tan satılıyor.
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Analistler, enflasyonist baskılar ve para politikalarının geleceğine ilişkin belirsizliklerin dolar endeksini desteklediğini, ancak bu etkinin sınırlı kaldığını söyledi.
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Analistler dolar endeksindeki yükselişlerin devamı için 90 kritik eşiğinin üzerinde kalıcı kapanışlar gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı.
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İnfo Yatırım tarafından hazırlanan analizde ise şöyle denildi: " Bu haftaya ise ABD Hazine Bakanı Yellen'ın yüksek faizlerin iyi olabileceğine yönelik açıklamaları doların değer kazanmasına neden olurken, gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinin bu açıklamayla baskılandığını belirtebiliriz.
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