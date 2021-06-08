Doları olanlar dikkat: Flaş uyarı!

İnfo Yatırım tarafından hazırlanan analizde ise şöyle denildi: " Bu haftaya ise ABD Hazine Bakanı Yellen'ın yüksek faizlerin iyi olabileceğine yönelik açıklamaları doların değer kazanmasına neden olurken, gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinin bu açıklamayla baskılandığını belirtebiliriz.