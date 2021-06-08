Geri Dön
Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
UzmanparaDoları olanlar dikkat: Flaş uyarı!
HaberlerUzmanpara Haberleri Doları olanlar dikkat: Flaş uyarı!
ABONE OL

Doları olanlar dikkat: Flaş uyarı!

Dolar endeksi, dün günü yüzde 0,2'lik düşüşle 90 kritik eşiğinin hemen altından tamamlamasının ardından bugün yeniden yükselişe geçti. Dolar/TL, 8,60 TL seviyelerinde işlem görüyor.

• 08 Haziran 2021 - 17:24 • Son Güncelleme:
• 08 Haziran 2021 - 17:24 • Son Güncelleme:
1

Dün en düşük 8,5970 ve en yüksek 8,6914 seviyelerini gören dolar/TL, günü yüzde 0,5 gerileyerek 8,6128'den tamamlamıştı. 

2

Dolar/TL, bugüne de düşüşle başlamasının ardından saat 17.00 itibarıyla 8,6060'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro /TL yüzde 10,4915'den, sterlin/TL 12,1760'tan satılıyor.

3

Analistler, enflasyonist baskılar ve para politikalarının geleceğine ilişkin belirsizliklerin dolar endeksini desteklediğini, ancak bu etkinin sınırlı kaldığını söyledi.

4

Analistler dolar endeksindeki yükselişlerin devamı için 90 kritik eşiğinin üzerinde kalıcı kapanışlar gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

5

İnfo Yatırım tarafından hazırlanan analizde ise şöyle denildi: " Bu haftaya ise ABD Hazine Bakanı Yellen'ın yüksek faizlerin iyi olabileceğine yönelik açıklamaları doların değer kazanmasına neden olurken, gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinin bu açıklamayla baskılandığını belirtebiliriz.

6

Dolar/TL'den teknik olarak yukarı yönlü hareketlenmelerde 8,64 - 8,70 - 8,77, direnç seviyeleri olarak ön olanda olurken, geri çekilmelerde ise 8,57 - 8,50 seviyeleri yakından takip edilecek. "

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
Esnaf için büyük hüsran: Hiç gelmeseydi!

Esnaf için büyük hüsran: Hiç gelmeseydi!

Son dakika: 'SALYA'ya talip çıktı: Bize verin! İşte nedeni...

Son dakika: 'SALYA'ya talip çıktı: Bize verin! İşte nedeni...

Dededen kaldı! Litresi 42 bin lira...

Dededen kaldı! Litresi 42 bin lira...

Canlı altın fiyatları takip ekranı 2021 (güncel liste): 8 Haziran gram, çeyrek yarım ve tam altın alış-satış fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Canlı altın fiyatları takip ekranı 2021 (güncel liste): 8 Haziran gram, çeyrek yarım ve tam altın alış-satış fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?