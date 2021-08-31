‘Ethereum katili’ piyasayı altüst etti

YATIRIMCILAR TETHER’DE DURUYOR Öte yandan en yüksek hacimli kripto paralar arasında 5’inci sırada bulunan Tether’in işlem hacminin Bitcoin’den fazla olması göze çarpıyor. Genel olarak dijital varlıklarda bir belirsizlik yaşandığından dolayı yatırımcılar, varlıklarını 'kripto paraların doları' olan Tether’de tutuyorlar.