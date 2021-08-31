‘Ethereum katili’ piyasayı altüst etti
Son günlerde sınırlı sayıda yükselişler ve düşük hacimlerin görüldüğü Bitcoin’de yaşanan fiyatlamalar piyasalarda kararsız seyrin hakim olduğunu gösteriyor. Bu gelişmelerle birlikte yatırımcılar genel olarak piyasada işlem yapmaktan kaçınırken ‘Ethereum katili’ olarak bilinen Solana, rekor fiyat seviyesine ulaşarak yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor.
ONUR TOPKAN / UZMANPARA
• 31 Ağustos 2021 - 15:04 • Son Güncelleme:
ONUR TOPKAN / UZMANPARA
• 31 Ağustos 2021 - 15:04 • Son Güncelleme:
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Son günlerde gösterdiği fiyat hareketlerine bakıldığında düşük hacimde işlem gören Bitcoin, 46 bin dolar seviyesi üzerinde düzeltme hareketlerine devam ediyor.
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Geçtiğimiz haftalarda 50 bin 500 dolar seviyesine kadar yükselerek 15 Mayıs tarihinden beri ilk kez kritik eşiği aşan lider kripto para, bu seviyede tutunamayarak konsolide hareketlerine sahne oluyor.
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Bugün itibarıyla karışık seyrin hakim olduğu piyasada Bitcoin, 48 bin dolar sınırında hareketini sürdürüyor.
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PİYASADA YÖN BELİRSİZ
Özellikle 46 bin ile 48 bin dolar bandı civarında sıkışan Bitcoin’de yönü kestiremeyen yatırımcılar genel olarak işlem yapmaktan kaçınıyor.
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Yükselişin tekrardan ivme kazanması için 50 bin dolar psikolojik direnç seviyesi üzerine çıkması gereken Bitcoin’de eğer düzeltme hareketleri derinleşirse 44 bin dolar destek seviyesine kadar geri çekilmeler yaşanabilir.
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YATIRIMCILAR TETHER’DE DURUYOR
Öte yandan en yüksek hacimli kripto paralar arasında 5’inci sırada bulunan Tether’in işlem hacminin Bitcoin’den fazla olması göze çarpıyor. Genel olarak dijital varlıklarda bir belirsizlik yaşandığından dolayı yatırımcılar, varlıklarını 'kripto paraların doları' olan Tether’de tutuyorlar.
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Yatırımcılar bu sayede kripto para piyasasından çıkmadan istedikleri zaman dijital varlıklara yönelik yatırımlarını kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyorlar.
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ETHEREUM’DA NELER OLUYOR?
Geçtiğimiz hafta cuma günü Ethereum ağ geliştiricilerinin yayımladığı güncelleme sonrası Ethereum ağında siber saldırı yaşanmıştı. Siber saldırıyı gerçekleştiren bilgisayar korsanı Geth, Ethereum müşterilerinin eski sürümdeki bazı hatalardan yararlanmıştı.
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Yeni güncelleştirme hamlesi ile birlikte ağda açık bulan bilgisayar korsanı, Ethereum’un eski sürümüne sahip olan kullanıcıları etkileyen bir bölünmeye sebep olmuştu.
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Bu gelişmelerin ardından Ethereum kullanıcılarının yüzde 50’sinin etkilendiği belirtilirken, siber saldırı fiyatlarda sert bir dalgalanmaya sebep vermedi.
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ETHEREUM YÜZDE 10 PRİM YAPTI
Ethereum fiyatları siber saldırı sonrasında 4 işlem gününde yaklaşık olarak yüzde 10 prim yaptı. Bugün 3 bin 400 dolar seviyesine kadar yükselerek dikkatleri üzerine çeken Etherum, genel itibarıyla yükseliş kaydediyor.
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SOLANA’DA REKOR DURMUYOR
Geçtiğimiz haftalardan itibaren NFT koleksiyonuna gelen yoğun talebin etkisi ile birlikte yükselişe geçen ve en yüksek hacimli 8’inci kripto para birimi arasına girmeyi başaran Solana bugün itibarıyla rekor tazelemeye devam ediyor.
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Son haftalarda fiyat hareketlerine bakıldığında Cardano ile birlikte yatırımcısına en çok kazandıran dijital varlıklardan biri olan Solana, bugün 121.7 dolar seviyesine kadar yükselerek boğa rallisini sürdürüyor.
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SOLANA YÜZDE 60 ARTTI
1 haftada yatırımcısına yüzde 60 oranında kazandıran Solana’da günlük değer kazancı ise yüzde 16 seviyesinde gerçekleşiyor.
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