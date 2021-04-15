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Faiz kararı öncesi altın ve dolarda son durum!

Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün belli oluyor. Faiz kararı öncesi piyasalar yatay seyrediyor. Gram altın yeni güne 452 lira seviyesinde başlarken dolar/TL 8.08 lira seviyesinde işlem görüyor.

• 15 Nisan 2021 - 09:16 • Son Güncelleme:
• 15 Nisan 2021 - 09:16 • Son Güncelleme:
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İç piyasada gram altın 452 liradan, çeyrek altın 740 liradan, Cumhuriyet altını da 3.042 liradan işlem görüyor. Peki altın dolar fiyatlarında yaşanan bu dalgalanma için konunun uzmanları ne diyor? İşte cevabı...

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info Yatırım FX tarafından hazırlanan analizde şu ifadeleri kullanıldı: "Hafta içerisinde ABD kanadından gelen enflasyon verisi takip  edilmiş, gelen verinin beklentilerin üzerinde gelmesi ile birlikte dolar endeksinde değer kayıpları artmıştı.

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Dolar endeksindeki gevşemeler ve ABD hazine tahvil faizlerindeki volatilitenin bir miktar azalması ile birlikte altın fiyatlarındaki yukarı yönlü  hareketlenmeler hız kazandı. Bunlarla birlikte piyasalar Fed Başkanı Powell’ın Washington Ekonomi Kulubü’nde yaptığı konuşmayı takip etti.

4VOLATİLİTE ARTACAKTIR

'VOLATİLİTE ARTACAKTIR'

Powell buradaki konuşmasında  Fed’in faiz oranlarında bir artırıma yönelmeden önce aylık tahvil alımlarını azaltacağını, para  politikasının yönünü ekonominin izleyeceği patikanın belirleyeceğini ve Fed’in bu yıl faiz artırması olasılığının çok muhtemel olmadığını belirtti.

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Bugün açıklanacak olan veriler ile  birlikte dolar endeksinde volatilite artacaktır."

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IKON Menkul tarafından hazırlanan analizde ise şu ifadeler kullanıldı: "Sarı metal tarafında 21 günlük ortalama destek olarak kullanılmaya  devam ediyor ve günlük mum kapanışları bu destek üzerinde kalıyor.

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Bu durumun devam etmesi negatif baskıları sınırlarken, ortalama üzerinde kalmaya devam ettikçe zamansal olarak 2075’den gelen downtrend  çizgisine de yaklaşılıyor.

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Zaman içinde bu trende gelip, yukarı yönde  kırılması halinde emtiada pozitif hareketler tetiklenebilir. Ek olarak gün içi hareketlerde 1745 üzerindeki dört saatlik  kapanışlar yükseliş eğilimini arttırabilir. Eğer 21 günlük ortalama kırılırsa sarı metalde tekrar negatif  eğilim oluşabilir.

9ÖNEMLİ DOLAR/TL YORUMU

ÖNEMLİ DOLAR/TL YORUMU

Bir süredir 8.21/8.11 lira arasında fiyatlanan USD/TRY paritesi dün 8.11 TL'nin altına sarktı ve 8.05 TL desteğine geriledi. Bugün TCMB kararları  öncesi beklenti ve fiyat belirsiz kalabilir.

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Olası düşüşlerde kademeli  olarak destekler takip edilebilir ama haftalık bazda en önemli destek 7.75 TL seviyesi olarak görülebilir. Olası tepkilerde ise gün içinde 8.11 TL ara direnç, 8.21 TL ise ana  direnç olarak görülebilir."

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