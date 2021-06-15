IKEA'ya büyük ceza!

Fransız basınında çıkan haberlere göre, Versailles Mahkemesi, IKEA'nın eski üst yöneticisi (CEO) Jean-Louis Baillot'ya "çalışanlara, iş başvurusu yapan kişileri gözetlemek için yasa dışı sistem kurma emri verdiği" gerekçesiyle 2 yıl tecilli hapis ve 50 bin euro para cezası verdi.