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IKEA'ya büyük ceza!

Fransa'da, İsveç'in mobilya devi IKEA'ya "2009-2012 döneminde yüzlerce çalışanına karşı casusluk faaliyetleri yürüttüğü" gerekçesiyle 1 milyon euro para cezası verildi.

AA
• 15 Haziran 2021 - 15:01 • Son Güncelleme:
AA
• 15 Haziran 2021 - 15:01 • Son Güncelleme:
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Fransız basınında çıkan haberlere göre, Versailles Mahkemesi, IKEA'nın eski üst yöneticisi (CEO) Jean-Louis Baillot'ya "çalışanlara, iş başvurusu yapan kişileri gözetlemek için yasa dışı sistem kurma emri verdiği" gerekçesiyle 2 yıl tecilli hapis ve 50 bin euro para cezası verdi.

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Baillot'un suçlamaları reddederek karara itiraz edeceği belirtildi. IKEA da "2009-2012 döneminde yüzlerce çalışanına karşı casusluk faaliyetleri yürüttüğü" gerekçesiyle 1 milyon euro para cezasına çarptırıldı.

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Versailles Savcısı Pamela Tabardel, 30 Mart'ta yaptığı açıklamada, bu davanın amacının kitlesel gözetim tehdidine karşı özel hayatların korunması olduğunu belirtmişti.

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IKEA Fransa hakkında, 2 milyon euro para cezası istenmişti. 2009-2012 döneminde yapılan bu casusluk faaliyetlerinin 400'e yakın kişinin hayatını etkilediği ifade edilmişti.

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