İşte ilk çeyrekte yükselen şirketler
İlk çeyrek verilerine göre 500 milyon TL’nin üzerinde satış geliri olan borsadaki 12 şirket, yılbaşından bu yana yüzde 20 kazandırdı. Şirketlerin ticari başarısıyla hisse senedinin performansı arasındaki korelasyonu yakalayanlar düşük riskle borsada kazanmasını biliyor. İşte ayrıntılar...
• 15 Haziran 2021 - 07:39 • Son Güncelleme:
• 15 Haziran 2021 - 07:39 • Son Güncelleme:
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Şirketlerin ticari başarısıyla hisse senedinin performansı arasındaki korelasyonu yakalayanlar düşük riskle borsada kazanmasını biliyor. Değer odaklı yaklaşımda bulunan yatırımcıların baktığı en önemli iki kalemden biri satış, diğeri ise kârlılık.
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Milliyet'ten Zeynep Aktaş'ın yazısı:
Şirketlerin satış ve kârlılığıyla ilgili gelişmeleri mali tablosundan takip etmek mümkün. Satış kalemi bir şirketin mal ve hizmet satışlarının tamamını oluştururken, ‘kâr’ı kabaca gelirlerden giderlerin düşülmesi neticesinde elde edilen fark olarak tanımlayabiliriz.
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Bir firmanın yönelimini bu iki kalemden takip etmek mümkün. Satış hacmi güçleniyorsa, şirket için beklentiler de olumluya dönecektir. Ancak tek başına satışların artması yeterli görülmemeli.
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Firmanın özel koşulları nedeniyle bir süre kâr etmemesinin kabul edilir tarafı olabilir. Ancak nihayetinde şirketin asıl hedefinin kâr etmek olduğu da unutulmamalı. Bu nedenle satışların büyümesi takip edilirken kârda büyümenin de paralel seyretmesi gözlenebilmeli.
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DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ
Geçtiğimiz yıldan bu yana yaşanan pandemiye rağmen şirketlerin satışlarında artış dikkat çekiyor. Borsada yabancı satışına rağmen cirosu yüksek sanayi şirketlerinin fiyatlarında artışlar dikkatlerden kaçmadı.
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Bilançoları yakından takip eden değer odaklı yatırımcıların bu süreçte düşük riskle kazançlarını sürdürmeleri mümkün olabildi. Borsada işlem gören firmaların ilk çeyrek bilançoları kamuyla paylaşıldı.
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Yılın ilk üç ayına göre satışları 500 milyon TL’nin üzerinde olan şirketlerden yılbaşından bu yana yüzde 20’nin üzerinde kazandıran 12 şirket bulunuyor.
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Bunlar; Ford Otosan, Ereğli Demir Çelik, Vestel, İskenderun Demir Çelik, Petkim, Coca Cola İçecek, Vestel Beyaz Eşya, Sarkuysan, Sasa Polyester, Kardemir (D), Kordsa Teknik Tekstil, Koza Altın.
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PİYASA ZİRVEYİ BEKLİYOR
Piyasalar kritik eşiklerde NATO zirvesinin sonuçlarını bekliyor. Zirve sonuçlarına göre yön belirlenmiş olacak. Gerilimli bir hava satış baskısını tetiklerken, ılımlı hava aşılamayan güçlü seviyelerin geride kalmasını sağlayabilir. Piyasa olumlu tarafta bekliyor.
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden’ın görüşmesi yılın en kritik görüşmesi olarak öne çıkıyor. S - 400 öncelikli olmak üzere ABD ile diplomasi trafiğinin seyrini belirleyecek gelişmelere odaklanılacak. Buradan gelecek mesajlar borsa ve lirada oynaklığı artırabilir.
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