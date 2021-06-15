İşte ilk çeyrekte yükselen şirketler

Firmanın özel koşulları nedeniyle bir süre kâr etmemesinin kabul edilir tarafı olabilir. Ancak nihayetinde şirketin asıl hedefinin kâr etmek olduğu da unutulmamalı. Bu nedenle satışların büyümesi takip edilirken kârda büyümenin de paralel seyretmesi gözlenebilmeli.