Kredi desteği için tarih verildi!
Hükümet, 2023'te 1.3 milyar dolar fazla vermeyi hedeflediği cari dengeyi sağlamak için topyekûn mücadele başlattı. Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda ilgili bütün bakanlık ve kurumlar 4 temel politika ekseninde cari açıkla mücadelede el ele verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, yapısal cari açığı azaltacak politikalara hız vereceklerini söyledi.
• 06 Nisan 2021 - 09:36 • Son Güncelleme:
• 06 Nisan 2021 - 09:36 • Son Güncelleme:
1
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Sanayideki çok yüksek olan ithal ara mal bağımlılığını aşağı çekmek durumundayız. Katma değeri yüksek ürünleri daha fazla üretmeliyiz.
2
Altın konusunda bazı tedbirler aldık. Kıymetli maden aracı kuruluşları, rafineriler, kuyumcular tüm aktörleriyle yeniden düzenlenecek. Kayıt dışılığın azaltılması için de tedbirleri almaya başladık. Kredi tahsisleri, projelerin desteklenmesinde sanayide yeşil dönüşüm ön planda olacak" dedi.
3
YAPISAL CARİ AÇIK AZALIYOR
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, cari açığın en çok dikkat ettikleri konuların başında geldiğini belirterek, "Savunma sanayisinde sağlanan gelişmeyle yapısal cari açıkta bir miktar azalma oldu. Ancak kat etmemiz gereken mesafe var" dedi.
4
Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre Bakan Elvan, altın konusunda da bazı tedbirler aldıklarını anımsatarak, "Kıymetli maden aracı kuruluşları, rafineriler ve kuyumcular tüm aktörleriyle yeniden düzenlenecek. Kıymetli madenlerin ithalatı sonrası kaydedilen aşamalar daha şeffaf ve izlenebilir hale gelecek. Piyasada kayıt dışılığın azaltılması için de tedbirleri almaya başladık" bilgisini verdi.
5
Bakan Elvan, bundan sonraki süreçte özellikle kredi tahsislerinde ve projelerin desteklenmesinde sanayide yeşil dönüşümün ön planda olacağını söyledi.
6
KREDİ DESTEĞİ TEMMUZ'DA BAŞLAYACAK
Cari açıkla mücadele süreci "yapısal cari açığın azaltılması, ihracatın tabana yayılması, uluslararası standartlarda bir kıymetli maden piyasası oluşturulması, sanayide yeşil dönüşüm çalışmalarının tamamlanması" olmak üzere dört ayak üzerine oturtuldu. İlgili kurumlar arasında görev dağılımı da yapıldı.
7
Kredi Garanti Fonu teminatı aracılığıyla beş ve altıncı bölgelerde imalata dayalı, ithal ikamesi ve ihracatı önceleyen yatırımlara uzun vadeli kredi desteği Temmuz ayı itibariyle başlayacak.
8
Kredi desteği Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca hazırlanacak idari kararla Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası aracılığıyla sağlanacak.
9
ÜRÜN DESTEK PROGRAMI DEVREYE GİRİYOR
Ticaret Bakanlığı imalat sanayinin küresel değer zincirlerine entegrasyonu için hedef ülkeler özelinde ürünlerin belirlenmesi için çalışma başlattı. Spesifik ürünlerin listesi çıkarılacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte bu ürünlere yönelik destek programı 31 Aralık tarihine kadar devreye alınacak.
10
Cari açığı tetikleyen sektörlere ilişkin bir dizi yeni adım devreye girecek. Stratejik sektörlerdeki ürünlere teknoloji transferi sağlanması amacıyla alım garantisi verilecek.
11
ENERJİ VERİMLİLİĞİ DESTEĞİ GENİŞLİYOR
Sanayi tesislerine enerji verimliliği konusunda verilen desteklere konutlar ve işyerleri de dâhil edilecek. Savunma sanayinde olduğu gibi sağlık, yazılım-donanım endüstrileri desteklenecek. Doğal gaz piyasasının yapılandırılması ve serbestleştirilmesi konuları da aşamalı olarak gerçekleştirilecek.
12
Madencilik, petrol ve doğal gaz arama ve üretiminde yatırım ortamının daha da iyileştirilmesi ve ruhsat sahiplerinin güveninin artırılmasına yönelik düzenlemeler yapılacak.
13