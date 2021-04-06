Kredi desteği için tarih verildi!

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre Bakan Elvan, altın konusunda da bazı tedbirler aldıklarını anımsatarak, "Kıymetli maden aracı kuruluşları, rafineriler ve kuyumcular tüm aktörleriyle yeniden düzenlenecek. Kıymetli madenlerin ithalatı sonrası kaydedilen aşamalar daha şeffaf ve izlenebilir hale gelecek. Piyasada kayıt dışılığın azaltılması için de tedbirleri almaya başladık" bilgisini verdi.