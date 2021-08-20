Kripto paralar hareketlendi! Rekor...
Kripto para piyasasında yükseliş trendi kaldığı yerden devam ediyor. Piyasada yaşanan gelişmelerin fiyatlara olumlu yansımasıyla beraber Bitcoin ve Ethereum yükselişe geçerken, son 24 saatlik performansına bakıldığında yüzde 18’in üzerinde değer kazanan Cardano (ADA) rekora koşuyor.
ONUR TOPKAN / UZMANPARA
• 20 Ağustos 2021 - 12:54 • Son Güncelleme:
ONUR TOPKAN / UZMANPARA
• 20 Ağustos 2021 - 12:54 • Son Güncelleme:
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Bu hafta itibarıyla genel olarak düzeltme hareketlerine sahne olan kripto para piyasası gelen olumlu haber akışının etkisi ile birlikte bugün kazanca yöneldi.
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Bitcoin’in 48 bin dolar seviyesini test etmesi ve Ethereum’un 3 bin 300 dolar bandına kadar yükselmesinin ardından bu hafta genel olarak düzeltme hareketlerinin gözlendiği piyasada, kısmi geri çekilmeler yaşandı. Bu gelişmelerle birlikte Bitcoin, 44 bin dolar desteğine çekilirken, Ethereum da 3 bin dolar bandının altına sarkmıştı.
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COINBASE CEO’SU PİYASAYI HAREKETLENDİRDİ
ABD’nin en büyük kripto para borsası olan Coinbase’in CEO’su Brian Armstrong, resmi Twitter hesabı üzerinden piyasayı hareketlendirecek çok önemli açıklamalarda bulundu.
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Coinbase’de bulunan mevcut varlıklara eklenmek üzere bilançoda 500 milyon doların üzerinde bir kripto para satın alınacağını açıklayan Armstrong, bundan sonra Coinbase’in elde edeceği karın da yüzde 10’unun kripto paralara yatırılacağını duyurdu.
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Coinbase CEO’su Armstrong’un açıklamasının ardından gelişmeleri olumlu fiyatlayan piyasada bugün itibarıyla yükseliş gözlendi. Güne 46 bin 756 dolar seviyesinde başlayan Bitcoin, gelen olumlu haber akışının etkisiyle 47 bin 377 dolar seviyesine kadar çıkarken, Ethereum da 3 bin 200 dolar seviyesinin üzerine tırmandı.
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24 saatlik harekete bakıldığında ise Bitcoin yüzde 5.27, Ethereum yüzde 6.96, Cardano yüzde 18.54, Ripple yüzde 10.25 ve Dogecoin'de yüzde 4.88 oranında artış gözlendi.
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CARDANO REKOR KIRDI
Ağ geliştiricilerinin getirdiği güncellemeler ile birlikte son zamanlarda yükselişi ile dikkat çeken Cardano (ADA) bugün itibarıyla 2.55 dolar seviyesine kadar yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı. 80 milyar dolar piyasa değeri ile en yüksek hacimli üçüncü kripto para birimi olan Cardano’da günlük işlem hacmi 10 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.
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BINANCE’DAN GÜVENLİK HAMLESİ
Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance, tüm kullanıcılar için kimlik doğrulama işlemini zorunlu hale getirdi. Bu gelişme ile birlikte Binance’da hesabı olup kimlik doğrulama işlemini yapmadan kullanan kişiler, kimlik doğrulama işlemini yapana kadar sadece para çekme ve emir iptali özelliklerini kullanabilecek.
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