Kripto paralar hareketlendi! Rekor...

Bitcoin’in 48 bin dolar seviyesini test etmesi ve Ethereum’un 3 bin 300 dolar bandına kadar yükselmesinin ardından bu hafta genel olarak düzeltme hareketlerinin gözlendiği piyasada, kısmi geri çekilmeler yaşandı. Bu gelişmelerle birlikte Bitcoin, 44 bin dolar desteğine çekilirken, Ethereum da 3 bin dolar bandının altına sarkmıştı.