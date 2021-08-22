Kripto paralar rekora koşuyor
Kripto para piyasası yükseliş trendine kaldığı yerden devam ediyor. Hafta başında yaşanan kısmi geri çekilmelerin ardından toparlanma eğilimi gösteren Bitcoin ve Ethereum bu hafta yatırımcısına kazandırırken, Cardano ve Solona da rekor üstüne rekor kırıyor.
ONUR TOPKAN / UZMANPARA
• 22 Ağustos 2021 - 15:31 • Son Güncelleme:
ONUR TOPKAN / UZMANPARA
• 22 Ağustos 2021 - 15:31 • Son Güncelleme:
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Dünyanın en büyük kripto para borsalarının getirdiği düzenlemeler, güvenlik önlemleri ve kripto para ağlarına getirilen güncellemeler, çıkarılan NFT koleksiyonlarına gelen yoğun talep ve dünyanın önde gelen spor kulüplerinin kendi dijital paralarını piyasaya sürmesi gibi önemli gelişmeler dijital varlıklara olan talebi artırıyor.
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Dijital varlıklara artan talep ve piyasada gelişen olumlu haber akışının etkisiyle birlikte kripto paralar yükseliş trendine kaldığı yerden devam ediyor.
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BITCOIN 50 BİN DOLAR SINIRINA YAKLAŞTI
En yüksek hacimli kripto para birimi olan Bitcoin, hafta başı itibarıyla 44 bin dolar seviyesinin altına sarkarak bir düzeltme hareketi göstermişti. Piyasada oluşan olumlu fiyatlamaların etkisi ile birlikte tekrardan yükselişe geçen Bitcoin, 49 bin 757 dolar seviyesine kadar çıkarak haftalık bazda yüzde 7.40 oranında değer kazandı.
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3 bin dolar seviyesinin altına kadar gerileyen Ethereum, kayıplarını telafi ederek tekrardan 3 bin 200 dolar seviyesinin üzerine tırmandı. Haftalık bazda ise Ethereum yatırımcısına yüzde 3.35 oranında kazandırdı.
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Gelen düzeltme hareketlerinin ardından toparlanma eğilimine giren Bitcoin ve Ethereum’un yanı sıra ADA ve Solona gibi kripto paralar ise bu hafta rekora imza attı.
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YÜZDE 70 DEĞER KAZANDI
Çıkardığı NFT koleksiyonuna gelen yoğun talebin etkisi ile birlikte yükselişe geçen Solana, bu hafta gösterdiği performans ile ilk on kripto para arasına girdi. Haftalık bazda fiyat hareketlerine bakıldığında yatırımcısına yüzde 70 oranında kazandıran Solana, 81 dolar seviyesinin üzerini test ederek rekora imza attı.
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CARDANO (ADA) REKOR KIRDI
Geliştirdiği ağ güncellemesi ile birlikte yükselişe geçen Cardano (ADA) 2.65 dolar seviyesine kadar çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı. 84 milyar dolarlık piyasa değeri ile en yüksek hacimli üçüncü kripto para birimi olan Cardano (ADA) haftalık bazda yüzde 23 oranında değer kazandı.
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KRİTİK HAMLELER PİYASAYI HAREKETLENDİRİYOR
ABD’nin en büyük kripto para borsası olan Coinbase CEO’su Brian Armstrong, Coinbase’de bulunan mevcut varlıklara eklenmek üzere 500 milyon doların üzerinde kripto para satın alınacağını duyurdu.
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Öte yandan dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance, kullanıcılarına yönelik kimlik doğrulama işlemini zorunlu hale getirdi. Binance tarafından getirilen güvenlik önlemi ile birlikte kimlik doğrulama işlemini yapmayan kullanıcılar, sadece para çekme ve emir iptali işlemlerini gerçekleştirebilecek.
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Kripto para borsaları tarafından açıklanan güvenlik önlemlerine ilişkin hamleler ve yatırımlar piyasaya olan güven duygusunu güçlendirirken fiyatların da yukarı yönde revize edilmesine yol açıyor.
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KRİPTO VARLIKLARIN POPÜLERLİĞİ ARTIYOR
Son zamanlarda yoğun talep gören kripto para birimleri her geçen gün popülerliğini artırıyor. Chainalysis tarafından yapılan bir analize göre ise kripto paraların popülerliği 2019 yılından itibaren yüzde 2300 oranında artış kaydetti.
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