Kripto paralar rekora koşuyor

Öte yandan dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance, kullanıcılarına yönelik kimlik doğrulama işlemini zorunlu hale getirdi. Binance tarafından getirilen güvenlik önlemi ile birlikte kimlik doğrulama işlemini yapmayan kullanıcılar, sadece para çekme ve emir iptali işlemlerini gerçekleştirebilecek.