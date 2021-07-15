Merkez Bankası yine 'pas' dedi
Merkez Bankası temkinli duruşunu korudu. Enflasyonu göz önünde bulunduran Merkez Bankası temmuz toplantısında da faizi değiştirmeyerek yüzde 19’da tuttu.
• 15 Temmuz 2021 - 07:07 • Son Güncelleme:
• 15 Temmuz 2021 - 07:07 • Son Güncelleme:
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Merkez Bankası (TCMB) temmuz toplantısında faizi bir kez daha pas geçti. Merkez Bankası 21 Mart’tan bu yana dördüncü defa toplanıyor. Her toplantı öncesinde faiz indirimine ilişkin spekülasyonlar yapılsa da enflasyondaki artışın henüz kontrol altına alınamaması böylesi bir olasılığı minimize ediyor.
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Milliyet'ten Zeynep Aktaş'ın yazısı:
Son 2.5 yılın en yüksek enflasyonu söz konusu. TÜFE yüzde 17.53, ÜFE ise yüzde 42.89 seviyesinde. TCMB enflasyon verilerini göz önünde bulundurarak temkini elden bırakmadı.
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Toplantı metninde enflasyonda “kalıcı düşüş yaşanıncaya kadar” söylemi korundu. Politika faizinin sabit tutulma nedenleri şöyle:
1- Yükselen küresel enflasyon ve enflasyon beklentileri.
2- Ekonomide açılma ve ertelenmiş talebe bağlı olarak artış gösteren bireysel kredi kullanımı.
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3- İthalat fiyatları ve talep koşulları, bazı sektörlerdeki arz kısıtları, açılmanın etkisiyle yaz aylarında enflasyonda görülebilecek oynaklıklar ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler.
4- Enflasyonda tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut sıkı duruşun sürdürülmesi.
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YOL HARİTASI NEDİR?
Merkez Bankası, toplantı sonrası açıklama metninde yol haritasına ilişkin bilgi verdi. TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kullanmaya devam edecek.
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Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizi, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulacak.
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ABD ENFLASYONU KOVİD'LE COŞTU
ABD’de son açıklanan verilere göre TÜFE yıllık yüzde 5.4 arttı. TÜFE artışı 30 yılın zirvesine çıktı. Kovid 19 etkisi olarak görülen bu enflasyonun geçici olması bekleniyor.
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En büyük risk ise ‘Dolar Endeksi’ DXY. DXY Endeksi; doların 6 yabancı paradan oluşan sepete karşı değerini gösteriyor. Yani, dolar kurunun euro, yen, sterlin, Kanada doları, İsveç kronu, İsviçre frangından oluşan sepete göre değeri... İngiltere’de ise haziranda beklentileri aşan tüketici fiyatları geçen yıla göre yüzde 2.5 arttı.
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HALKA AÇIKLIK ORANI ŞAMPİYONLARI KİM?
Borsada işlem gören şirketlerin 24 tanesinin fiili dolaşımdaki payları yüzde 90’ın üzerinde. Bu firmalardan 5’i yatırım ortaklığı olurken kalan 19 şirket farklı sektörlere dağılmış durumda.
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Bu hisselerden 4’ü dışında hepsi yılbaşından bu yana değer kaybetti. Firmaların kârlılıklarına bakıldığındaysa yılın ilk 3 ayında 24 şirketin 13’ü zarar açıkladığı gözleniyor. Zarar üreten firmaların kâra geçememesi halinde hissedarların kazanç elde etme imkânının azalacağı göz ardı edilmemeli.
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MERKEZ NELERE DİKKAT EDECEK?
1- Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar,
2- Ülke risk primlerindeki düşüş,
3- Ters para ikamesinin başlaması
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