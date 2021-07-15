Merkez Bankası yine 'pas' dedi

En büyük risk ise ‘Dolar Endeksi’ DXY. DXY Endeksi; doların 6 yabancı paradan oluşan sepete karşı değerini gösteriyor. Yani, dolar kurunun euro, yen, sterlin, Kanada doları, İsveç kronu, İsviçre frangından oluşan sepete göre değeri... İngiltere’de ise haziranda beklentileri aşan tüketici fiyatları geçen yıla göre yüzde 2.5 arttı.