MİLLİYET.COM.TR
• 10 Aralık 2020 - 09:12 • Son Güncelleme:
Son dakika: Altın alacaklar dikkat! Şartlar zorlaştı
ABD’de mali teşvik paketinden henüz istenen sonucun alınamaması altın fiyatları açısından şartları zorlaştırıyor. Bu kapsamda ons altın bir kez daha 1850 doların altına geriledi. Gram altın ise 463 TL seviyesinde güne başladı. İşte piyasalarda son durum...
MİLLİYET.COM.TR
• 10 Aralık 2020 - 09:12 • Son Güncelleme:
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İç piyasada gram altın sabah saatlerinde 463 liradan, çeyrek altın 729 liradan, Cumhuriyet altını 2,994 liradan, ons altın ise 1793 dolardan işlem görüyor.
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Dinamik Menkul tarafından yapılan açıklamada ise şöyle denildi: "ABD tarafında aşı ve teşvik haberleri altının, 1829 destek seviyesini test etmesine sebep oldu. Ancak, bu seviyenin üzerinde 4 saatlik bar kapanışlarına devam ettirmesi halinde pozitif algı tekrar gündeme gelebilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1854 olacaktır.
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