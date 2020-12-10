Son dakika: Altın alacaklar dikkat! Şartlar zorlaştı

Dinamik Menkul tarafından yapılan açıklamada ise şöyle denildi: "ABD tarafında aşı ve teşvik haberleri altının, 1829 destek seviyesini test etmesine sebep oldu. Ancak, bu seviyenin üzerinde 4 saatlik bar kapanışlarına devam ettirmesi halinde pozitif algı tekrar gündeme gelebilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1854 olacaktır.