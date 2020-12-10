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MİLLİYET.COM.TR
• 10 Aralık 2020 - 09:12 • Son Güncelleme:

Son dakika: Altın alacaklar dikkat! Şartlar zorlaştı

ABD’de mali teşvik paketinden henüz istenen sonucun alınamaması altın fiyatları açısından şartları zorlaştırıyor. Bu kapsamda ons altın bir kez daha 1850 doların altına geriledi. Gram altın ise 463 TL seviyesinde güne başladı. İşte piyasalarda son durum...

MİLLİYET.COM.TR
• 10 Aralık 2020 - 09:12 • Son Güncelleme:
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İç piyasada gram altın sabah saatlerinde 463 liradan, çeyrek altın 729 liradan, Cumhuriyet altını 2,994 liradan, ons altın ise 1793 dolardan işlem görüyor.

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ÜNLÜ & Co/DAHA tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Ons altın güç kazanmakta zorlanıyor. ABD’de mali teşvik paketinden henüz istenen sonucun alınamaması doların dirençli kalmasını sağlarken değerli metaller açısından şartları zorlaştırıyor.

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Bu kapsamda ons altının bir kez daha 1850 doların altına gerilediğini görüyoruz. Bugün ise Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi’nin (FDA) aşı ile ilgili vereceği karar değerli metallerin görünümü açısından oldukça önemli.

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Her ne kadar önceki gün açıklanan bilgilendirme metni içerdiği pozitif ifadelerle aşıya onay verileceğine işaret etse de kararın açıklanmasının ardından bunun risk iştahına destek veren bir unsur olarak çalışmaya devam etmesi olası görünüyor.

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Dolayısıyla güvenli liman ihtiyacının azalma potansiyelinin ons altın üzerinde çok sert olmasa da baskı yaratabileceğini unutmamak gerekiyor."

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Dinamik Menkul tarafından yapılan açıklamada ise şöyle denildi: "ABD tarafında aşı ve teşvik haberleri altının, 1829 destek seviyesini test etmesine sebep oldu. Ancak, bu seviyenin üzerinde 4 saatlik bar kapanışlarına devam ettirmesi halinde pozitif algı tekrar gündeme gelebilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1854 olacaktır.

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Aksi halde, bu seviyeyi kırması durumunda 1805 desteğini takip ediyor olacağız.

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İnfo Yatırım FX tarafından hazırlanan altın analizinde ise şöyle denildi: "Altın geçtiğimiz üç hafta boyunca haftalık kayıplar gerçekleştiren altın fiyatları içerisinde bulunduğumuz hafta da bir miktar toparlanma hareketleri gerçekleştirmişti.

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Kovid19 vaka sayılarında küresel bazda artışların gerçekleşmesi ve bunun küresel ekonomiye olumsuz yansıyabileceği ihtimalleri altında toparlanma hareketleri gerçekleştirmişti.

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Diğer yandan ABD kanadında ek mali teşvik beklentilerinin artması bu toparlanmaların nedenleri arasında yer aldı. Fakat İngiltere’de aşılama sürecinin başlaması ve ABD’nin yetkili otoritesi olan Gıda ve İlaç Dairesi FDA’nın aşının onaylanabileceği yönündeki sinyaller veren açıklamaları küresel risk iştahını bir kez daha artırdı.

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FDA’nın gün içerisinde aşıya nihai onayı vermek üzere toplanabileceği bekleniyor. Diğer yandan gün içerisinde Avrupa Merkez Bankası’nın varlık alım konusundaki kararı ve  ABD kanadında ise enflasyon verileri takip edilecek."

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